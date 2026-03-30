Единственный НПЗ Грузии полностью отказывается от российской нефти

Единственный НПЗ Грузии полностью отказывается от российской нефти2
- 30.03.2026, 20:53
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Ее заменяют на туркменскую и казахскую.
Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви грузинской компании Black Sea Petroleum (BSP) полностью откажется от российской нефти.
Об этом сообщает Business Media.
«Мы полностью заменим российскую нефть на нефть из Туркменистана, а затем еще и Казахстана, что позволит нам экспортировать продукцию в ЕС», - заявил CEO BSP Давид Поцхверия.
Он отметил, что сейчас в ЕС запрещен импорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти. В то же время Поцхверия пояснил, что стратегической целью компании является именно экспорт на европейский рынок.
CEO BSP отметил, что препятствием для полного отказа от нефти страны-агрессора является задержка начала транзита туркменской нефти в Грузию со стороны Азербайджана.
«Я, конечно, надеюсь, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, и мы сможем запустить это железнодорожное сообщение, за которым последует казахстанская нефть и так далее», - сказал он.
В этом месяце ЕС внес BSP в предварительный список компаний, находящихся под санкциями за импорт и переработку российской нефти.