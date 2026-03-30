закрыть
10 июля 2026, пятница, 5:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Единственный НПЗ Грузии полностью отказывается от российской нефти

2
  • 30.03.2026, 20:53
  • 7,310
Единственный НПЗ Грузии полностью отказывается от российской нефти

Ее заменяют на туркменскую и казахскую.

Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви грузинской компании Black Sea Petroleum (BSP) полностью откажется от российской нефти.

Об этом сообщает Business Media.

«Мы полностью заменим российскую нефть на нефть из Туркменистана, а затем еще и Казахстана, что позволит нам экспортировать продукцию в ЕС», - заявил CEO BSP Давид Поцхверия.

Он отметил, что сейчас в ЕС запрещен импорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти. В то же время Поцхверия пояснил, что стратегической целью компании является именно экспорт на европейский рынок.

CEO BSP отметил, что препятствием для полного отказа от нефти страны-агрессора является задержка начала транзита туркменской нефти в Грузию со стороны Азербайджана.

«Я, конечно, надеюсь, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, и мы сможем запустить это железнодорожное сообщение, за которым последует казахстанская нефть и так далее», - сказал он.

В этом месяце ЕС внес BSP в предварительный список компаний, находящихся под санкциями за импорт и переработку российской нефти.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый