Единственный НПЗ Грузии полностью отказывается от российской нефти 2 30.03.2026, 20:53

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Ее заменяют на туркменскую и казахскую.

Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви грузинской компании Black Sea Petroleum (BSP) полностью откажется от российской нефти.

Об этом сообщает Business Media.

«Мы полностью заменим российскую нефть на нефть из Туркменистана, а затем еще и Казахстана, что позволит нам экспортировать продукцию в ЕС», - заявил CEO BSP Давид Поцхверия.

Он отметил, что сейчас в ЕС запрещен импорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти. В то же время Поцхверия пояснил, что стратегической целью компании является именно экспорт на европейский рынок.

CEO BSP отметил, что препятствием для полного отказа от нефти страны-агрессора является задержка начала транзита туркменской нефти в Грузию со стороны Азербайджана.

«Я, конечно, надеюсь, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, и мы сможем запустить это железнодорожное сообщение, за которым последует казахстанская нефть и так далее», - сказал он.

В этом месяце ЕС внес BSP в предварительный список компаний, находящихся под санкциями за импорт и переработку российской нефти.

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