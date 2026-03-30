В Беларуси можно пожениться дома 3 30.03.2026, 21:02

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Что для этого нужно.

В Беларуси зарегистрировать брак можно не только в загсе, но и дома. Такой вариант предусмотрен законом для случаев, когда один или оба будущих супруга не могут приехать на церемонию по уважительной причине. Об этом рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Причиной может быть, например, болезнь или инвалидность, которые мешают передвижению. Такие обстоятельства нужно подтвердить документально — справкой из больницы или другим медицинским документом.

При подаче совместного заявления в загс будущие супруги должны указать, почему не могут прибыть на регистрацию в установленное место. При этом провести церемонию на дому могут только в пределах той административно-территориальной единицы, где работает конкретный отдел загса.

Стоимость такой регистрации складывается из двух частей: госпошлины в размере одной базовой величины (45 рублей на сегодня) и оплаты дополнительной услуги загса. Ее размер устанавливает местный исполком.

Один из случаев, когда брак зарегистрировали дома, произошел в Житковичах. Там для пары Евгения и Елены пошли на уступки, потому что зимой девушка упала и получила сложный перелом ноги.

Из-за травмы, которая до сих пор требует ношения гипса, пара не успела расписаться до рождения ребенка. В итоге мужем и женой они стали прямо по месту жительства.

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