закрыть
10 июля 2026, пятница, 5:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси можно пожениться дома

3
  • 30.03.2026, 21:02
  • 3,142
В Беларуси можно пожениться дома

Что для этого нужно.

В Беларуси зарегистрировать брак можно не только в загсе, но и дома. Такой вариант предусмотрен законом для случаев, когда один или оба будущих супруга не могут приехать на церемонию по уважительной причине. Об этом рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Причиной может быть, например, болезнь или инвалидность, которые мешают передвижению. Такие обстоятельства нужно подтвердить документально — справкой из больницы или другим медицинским документом.

При подаче совместного заявления в загс будущие супруги должны указать, почему не могут прибыть на регистрацию в установленное место. При этом провести церемонию на дому могут только в пределах той административно-территориальной единицы, где работает конкретный отдел загса.

Стоимость такой регистрации складывается из двух частей: госпошлины в размере одной базовой величины (45 рублей на сегодня) и оплаты дополнительной услуги загса. Ее размер устанавливает местный исполком.

Один из случаев, когда брак зарегистрировали дома, произошел в Житковичах. Там для пары Евгения и Елены пошли на уступки, потому что зимой девушка упала и получила сложный перелом ноги.

Из-за травмы, которая до сих пор требует ношения гипса, пара не успела расписаться до рождения ребенка. В итоге мужем и женой они стали прямо по месту жительства.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый