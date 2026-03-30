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На Ближнем Востоке «очередь» за помощью Украины

  • 30.03.2026, 21:04
  • 3,980
На Ближнем Востоке «очередь» за помощью Украины

Зеленский заявил об исторических сделках.

Украина уже начала заключать исторические договоренности со странами Ближнего Востока по поводу защиты от иранских дронов. Работа продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, его визит на Ближний Восток был очень полезным. Там он ощутил хорошее отношение к Украине - украинским воинам и опыту.

Президент отметил, что у стран Персидского залива есть общее видение работать с Украиной и украинскими экспертами.

«Сейчас уже есть договоренности, это исторические договоренности: Украина и Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. Мы работаем также с Иорданией и Кувейтом. Сейчас в регионе Рустем Умеров (секретарь СНБО Украины - ред.), он продолжает переговоры на политическом уровне - сегодня мне он докладывал, - есть уже дополнительные запросы от Бахрейна и Омана», - рассказал глава украинского государства.

Зеленский рассказал, что за украинскую систему защиты и умение украинских воинов он рассчитывает на взаимодействие в сфере безопасности.

«Мы уже договорились о возможности усилить ПВО, совместном развитии оборонных производств и также об энергетическом сотрудничестве. Это касается, в частности, дизеля и других вещей, которые так необходимы нам сейчас», - добавил президент.

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