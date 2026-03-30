На Ближнем Востоке «очередь» за помощью Украины 30.03.2026, 21:04

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Зеленский заявил об исторических сделках.

Украина уже начала заключать исторические договоренности со странами Ближнего Востока по поводу защиты от иранских дронов. Работа продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, его визит на Ближний Восток был очень полезным. Там он ощутил хорошее отношение к Украине - украинским воинам и опыту.

Президент отметил, что у стран Персидского залива есть общее видение работать с Украиной и украинскими экспертами.

«Сейчас уже есть договоренности, это исторические договоренности: Украина и Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. Мы работаем также с Иорданией и Кувейтом. Сейчас в регионе Рустем Умеров (секретарь СНБО Украины - ред.), он продолжает переговоры на политическом уровне - сегодня мне он докладывал, - есть уже дополнительные запросы от Бахрейна и Омана», - рассказал глава украинского государства.

Зеленский рассказал, что за украинскую систему защиты и умение украинских воинов он рассчитывает на взаимодействие в сфере безопасности.

«Мы уже договорились о возможности усилить ПВО, совместном развитии оборонных производств и также об энергетическом сотрудничестве. Это касается, в частности, дизеля и других вещей, которые так необходимы нам сейчас», - добавил президент.

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