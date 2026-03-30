Орбан заявил, что «чуть не умер со смеху» 11 30.03.2026, 21:08

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Премьер Венгрии рассказал, что его так рассмешило.

Прослушка министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто является вопиющим фактом и будет расследована, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию ÖT, запись опубликована на YouTube.

Так он прокомментировал сообщение газеты The Washington Post о том, что Сийярто регулярно звонит российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

«Нам придется с этим разобраться, но когда я услышал критику и обвинения в его адрес, которые были озвучено, я чуть не умер от хохота», — сказал Орбан.

По его словам, на встрече министров и премьер-министров присутствующие используют смартфоны, даже во время переговоров. «Нет необходимости что-либо передавать, потому что все слышат те, кто хочет в этом заинтересован», — добавил премьер.

Орбан отметил, что сам не использует смартфон, а в зал заседаний Евросовета берет только кнопочную Nokia.

Газета The Washington Post со ссылкой на источник писала ранее, что Сийярто регулярно звонит министру иностранных дел России Сергею Лаврову в перерывах заседаний представителей Европейского союза. Politico позже сообщило, что Брюссель решил ограничить участие Будапешта в конфиденциальных переговорах из опасений, что тот может передавать данные Москве. Подозрения в том, что это происходит, были давно, заявлял польский премьер-министр Дональд Туск.

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