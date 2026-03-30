В Белом доме оценили сроки окончания боевых действий в Иране

В Белом доме оценили сроки окончания боевых действий в Иране8
- 30.03.2026, 21:28
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Дату сообщила пресс-секретарь Белого дома.
Военная операция США и Израиля против Ирана завершится за ближайшие четыре-шесть недель. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Пентагон всегда называл расчетные сроки операции Epic Fury («Эпическая ярость».— Прим.) — от четырех до шести недель. Сегодня 30-й день. Так что посчитайте сами, сколько еще времени Пентагону нужно для полного достижения целей операции»,— сказала Левитт на брифинге.
По словам президента Дональда Трампа, США ведут переговоры с группой «профессионалов» из Ирана. С кем именно — господин Трамп не уточнял. Иранская сторона своих переговорщиков также не раскрывает. На время диалога, до 6 апреля, США ввели мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Если договориться о возобновлении судоходства в Ормузском проливе не удастся, Дональд Трамп пообещал уничтожить все электростанции в республике.