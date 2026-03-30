Назван самый густонаселенный район Минска 13 30.03.2026, 21:42

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Сколько людей там живет.

В Минске на 1 января 2026 года насчитали 1995 091 жителя. Об их распределении по районам сообщили в главном столичном статистическом управлении.

Фрунзенский район оказался самым густонаселенным. Там живет 451 000 человек – немного меньше, чем в Гомеле, где насчитали без малого 500 000 жителей.

Затем с большим отставанием идут Московский (303 000), Первомайский (232 000), Заводской (225 600), Ленинский (211 500) и Октябрьский (191 000) районы.

В тройке самых менее населенных районов Минска оказались Советский (153 600), Центральный (135 000) и Партизанский (92 000) районы.

Что касается численности населения в областных центрах, то первое место по-прежнему за Гомелем, (499 853), далее идут Гродно (364 902), Витебск (357 899), Могилев (352 891) и Брест (347 138).

В Беларуси семь городов – не областных центров, население которых превышает 100 тыс. человек. Это Бобруйск (204 103), Барановичи (170 039), Борисов (133 700), Пинск (123 283), Мозырь (104 302), Лида (102 603) и Орша (100 422).

Очень близко к заветной отметке оказались Солигорск (96 418) и Новополоцк (94 666).

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