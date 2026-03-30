Зеленский анонсировал производство систем ПВО в Украине 2 30.03.2026, 21:49

5,276

Включая антибаллистику.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глобальной целью Украины является производство всех необходимых компонентов ПВО.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Президент рассказал, что провел сегодня, 30 марта, Ставку, которая прежде всего касалась ПВО. По его словам, была детально разобрана ситуация по выполнению контрактов и по закупкам.

«И это не только по противодействию баллистике - это и по фронтовой ПВО, по ракетам против дронов, также по перехватчикам. Все будет обеспечено. Работаем и чтобы наше украинское производство смогло выйти на такой уровень, когда необходимые компоненты системы ПВО будут у нас - все, включая антибаллистические», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина работает по этому поводу с несколькими странами, но никаких подробностей не раскрыл.

«Но нужно самое главное: лицензии для нас, локализация у нас, результаты у нас, в Украине. Это глобальная цель, продолжаем ради этого работать», - подчеркнул глава государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com