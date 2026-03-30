Зеленский анонсировал производство систем ПВО в Украине

Зеленский анонсировал производство систем ПВО в Украине2
- 30.03.2026, 21:49
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Включая антибаллистику.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глобальной целью Украины является производство всех необходимых компонентов ПВО.
Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
Президент рассказал, что провел сегодня, 30 марта, Ставку, которая прежде всего касалась ПВО. По его словам, была детально разобрана ситуация по выполнению контрактов и по закупкам.
«И это не только по противодействию баллистике - это и по фронтовой ПВО, по ракетам против дронов, также по перехватчикам. Все будет обеспечено. Работаем и чтобы наше украинское производство смогло выйти на такой уровень, когда необходимые компоненты системы ПВО будут у нас - все, включая антибаллистические», - подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украина работает по этому поводу с несколькими странами, но никаких подробностей не раскрыл.
«Но нужно самое главное: лицензии для нас, локализация у нас, результаты у нас, в Украине. Это глобальная цель, продолжаем ради этого работать», - подчеркнул глава государства.