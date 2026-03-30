Под Витебском грузовик MAN врезался в рейсовый автобус 4 30.03.2026, 22:02

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Пострадали три пассажира.

Три человека пострадали в результате столкновения грузовика MAN и рейсового автобуса в Витебском районе, сообщили в ГАИ.

Авария произошла вечером 30 марта на 11-м километре автодороги Р112 Витебск — Сураж — граница России.

По предварительной информации, 36-летний водитель MAN при встречном разъезде врезался в рейсовый автобус «МАЗ», которым управлял 62-летний водитель.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса: 52-летняя женщина и два 19-летних парня. Их направили на амбулаторное лечение.

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