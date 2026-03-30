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В Минске в продаже появилась мушмула

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  • 30.03.2026, 22:17
  • 10,158
В Минске в продаже появилась мушмула

Фотофакт.

В одном из минских супермаркетов заметили необычный для наших широт фрукт — мушмулу. Экзотику привезли из Китая, а цена на нее составляет около 62 рублей за килограмм, передает «Онлайнер».

Судя по оформлению и цене, продукт явно рассчитан не на массовую корзину, а скорее на любителей необычного.

Мушмулу называют фруктом со «сборным» вкусом: в нем одновременно чувствуется абрикос, груша, яблоко и легкая цитрусовая кислинка. При этом она считается довольно полезной: содержит витамины и минералы, но остается низкокалорийной.

Чаще всего этот фрукт едят свежим — как десерт или легкий перекус.

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