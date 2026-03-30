Вице-президент США заявил, что одержим темой НЛО 23 30.03.2026, 22:22

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Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс назвал инопланетян «демонами» и пообещал обнародовать о них файлы.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает инопланетян «демонами». Об этом он сказал в интервью правому политическому комментатору и ютуберу Бенни Джонсону.

Во время разговора Бенни Джонсон спросил Вэнса: «Вы планируете обнародовать все файлы об НЛО?»

«Мы над этим работаем,» — ответил Вэнс.

Он также признался, что когда пришел на должность, он был «одержим файлами об НЛО», но впоследствии был вынужден отвлечься на другие вопросы. Однако Вэнс пообещал, что он «доберется до сути» этого дела.

Комментируя тайну НЛО, Джей Ди Вэнс, который является католиком, высказал свое мнение, что те, кого люди часто считают инопланетянами, на самом деле являются демонами.

«Я не думаю, что они инопланетяне. Я в любом случае думаю, что они демоны. Я имею в виду, что каждая великая мировая религия, включая христианство, в которое я верю, поняла, что существуют странные вещи, и есть вещи, которые очень трудно объяснить. И я, естественно, когда слышу о каких-то чрезвычайных природных явлениях, именно к этому я обращаюсь — к христианскому пониманию того, что, знаете, есть много добра, но есть также и немного зла. Я думаю, что одна из самых больших хитростей дьявола заключается в том, чтобы убедить людей, что его [дьявола] никогда не существовало», — сказал он.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп объявил, что распорядится обнародовать документы, связанные с инопланетянами и НЛО.

12 марта стало известно, что в США исчез генерал, связанный с секретными программами исследования НЛО.

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