Украина и Болгария подписали 10-летнее соглашение о безопасности 30.03.2026, 22:37

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Детали договоренностей.

Украина и Болгария заключили долгосрочное соглашение о безопасности по меньшей мере на 10 лет, предусматривающее усиление военной поддержки, развитие совместного оборонного производства и энергетическое сотрудничество. Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский по итогам состоявшейся 30 марта в Киеве встречи с премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым.

По словам Зеленского, основным направлением договоренностей является продление военной поддержки со стороны Болгарии для Украины.

Отдельное внимание стороны уделили развитию совместного производства вооружения на территории Украины, в частности, беспилотных систем. Для этого Болгария будет использовать европейскую программу Security Action for Europe (SAFE), которая позволяет странам совместно финансировать и развивать производство вооружения в рамках оборонного сотрудничества.

Болгария также подтвердила участие в программе закупки оружия Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), что будет способствовать усилению противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что важной частью договоренностей стало энергетическое сотрудничество.

«Мы работаем над тем, чтобы был активный энергетический коридор. Для нас сегодня это очень важно. Этот коридор может составить около 10 млрд м³ в год, которые может получить Украина. Для нас это также гарантии безопасности – энергетические», – написал президент.

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