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Мировые валютные резервы достигли $13 трлн

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  • 30.03.2026, 23:30
  • 3,334
Мировые валютные резервы достигли $13 трлн

Впервые в истории.

Мировые валютные резервы по итогам 2025 года составили $13 трлн. Показатель увеличился на 6,5% по сравнению с прошлым годом и достиг исторического максимума. При этом доля американской валюты в них снизилась до 56,77% против 58,52% в 2024 году, следует из подсчетов Международного валютного фонда.

Доля доллара в мировых валютных резервах стала минимальной за всю историю наблюдений. МВФ предоставляет данные с 1995 года. До 1,95% упала и доля юаня в резервах — минимума с 2017 года.

Доля азиатской валюты — йены, напротив, выросла до 5,78%. Это максимум с 2020 года. Наибольшей популярностью пользуется евро с долей в 20,25%.

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