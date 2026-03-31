Президент Египта предупредил о рисках нефти по $200 за баррель

Президент Египта предупредил о рисках нефти по $200 за баррель4
- 31.03.2026, 1:19
- 2,676
Он пояснил, что прогнозы такого уровня цен не являются преувеличением.
В случае продолжение военного конфликта на Ближнем Востоке цена нефти может достичь отметки $200 за баррель, заявил на энергетической конференции Egypt Energy Show 2026 в Каире президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Он пояснил, что прогнозы такого уровня цен не являются преувеличением.
«Я говорю президенту [США Дональду] Трампу: никто, кроме вас, не может остановить войну в нашем регионе, в Персидском заливе», — сказал ас-Сиси на энергетической конференции Egypt Energy Show 2026 в Каире.
«Цена барреля нефти может превысить $200 долларов, и это не преувеличение», — процитировал опасения аналитиков президент Египта.