закрыть
10 июля 2026, пятница, 5:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Египта предупредил о рисках нефти по $200 за баррель

4
  • 31.03.2026, 1:19
  • 2,676
Президент Египта предупредил о рисках нефти по $200 за баррель
Абдель Фаттах ас-Сиси

Он пояснил, что прогнозы такого уровня цен не являются преувеличением.

В случае продолжение военного конфликта на Ближнем Востоке цена нефти может достичь отметки $200 за баррель, заявил на энергетической конференции Egypt Energy Show 2026 в Каире президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Он пояснил, что прогнозы такого уровня цен не являются преувеличением.

«Я говорю президенту [США Дональду] Трампу: никто, кроме вас, не может остановить войну в нашем регионе, в Персидском заливе», — сказал ас-Сиси на энергетической конференции Egypt Energy Show 2026 в Каире.

«Цена барреля нефти может превысить $200 долларов, и это не преувеличение», — процитировал опасения аналитиков президент Египта.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый