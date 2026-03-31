The Telegraph: Украина имеет шансы стать неожиданным победителем в войне США с Ираном 3 31.03.2026, 2:34

5,262

Украина за годы войны с РФ стала продвинутой — технологически и военным образом.

Украина имеет шансы стать неожиданным победителем в войне, которую президент США Дональд Трамп ведет против режима аятолл в Иране.

Такое мнение высказал британский историк Питер Каддик-Адамс в колонке, опубликованной 30 марта для издания The Telegraph.

Он, в частности, считает, что Украина за годы войны с РФ Россией стала продвинутой — технологически и военным образом — в первую очередь, получив бесценный опыт работы с дронами, который теперь так востребован по всему миру.

«На мой взгляд, есть все основания полагать, что нынешняя война в Персидском заливе принесет больше пользы Украине Владимира Зеленского, чем России Владимира Путина. Чтобы понять почему, важно осознать, чему научилась сама Украина за последние четыре года российского вторжения», — считает Каддик-Адамс.

По его мнению, украинцы продемонстрировали «гениальную способность» работать с ограниченными ресурсами.

«Дроны когда-то считались далеким будущим войны, но эти летающие чертята на самом деле оказались настоящим. Украинские гении-программисты достигли того уровня, когда уроки, извлеченные из утренних стычек, учитываются в проектах, разрабатываемых во второй половине дня, — в условиях самой интенсивной в мире атмосферы тестирования продукции», — считает Каддик-Адамс.

Историк полагает, что Украина, с амбициями производить до 10 млн БПлА в год (намного больше, чем 3-миллионные планы Китая), похоже, готова доминировать на мировом рынке «как супердержава дронов».

«И вместо того, чтобы быть рабами существующей воздушной доктрины, украинские пилоты дистанционного управления разработали свою собственную», — пишет историк.

Специалист добавил, что на протяжении десятилетий страны Персидского залива вкладывали сотни миллиардов долларов в обычные военные средства — закупаемые как у России, так и у Запада —только для того, чтобы оказаться во власти недорогого оружия, способного угрожать НПЗ, опреснительным установкам или авиабазам, а также уничтожать радиолокационные комплексы стоимостью в миллионы долларов или военные корабли.

Как утверждает Каддик-Адамс, у Киева теперь достаточно свободы действий, чтобы ослабить экспортный контроль и позволить украинским технологиям «приносить твердую валюту и добрую волю».

«Хотя президент Дональд Трамп отверг эту идею, заявив, что его Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины, президент Владимир Зеленский недавно направил группы военных специалистов в ответ на просьбы стран Персидского залива, подвергающихся атакам со стороны Ирана», — пишет историк.

Как пишет Каддик-Адамс, страны Ближнего Востока внимательно следят за «борьбой на окровавленных землях Украины», особенно за достижениями командования Сил беспилотных систем ВСУ.

«Они (ближневосточные страны — ред.) видели, как в ходе наступательных операций, поодиночке или в роях, дроны Зеленского могут нести боевые части или бомбы весом до 250 кг, при этом уже разрабатываются планы по созданию беспилотных аппаратов, способных преодолевать расстояние до 2 тысяч километров», — считает он.

Деньги больше не равны силе, ведь технологии Киева продемонстрировали, что десятки тысяч долларов могут в мгновение ока уничтожить миллиарды, подытожил Каддик-Адамс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com