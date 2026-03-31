Германия и Польша обещают Украине неизменную поддержку

Германия и Польша обещают Украине неизменную поддержку1
- 31.03.2026, 3:52
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Эскалация на Ближнем Востоке не должна отвлекать внимание от Украины.
Германия и Польша заверили Украину в непоколебимой поддержке, несмотря на войну США и Израиля против Ирана. «Существует опасность того, что эскалация на Ближнем Востоке отвлечет внимание международного сообщества от Украины и сыграет на руку развитию энергетических рынков России», - заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на встрече со своим польским коллегой Радославом Сикорским в Международном центре молодежных встреч в Кшижове, близ Вроцлава, в понедельник, 30 марта, передает DW.
«Наш общий ответ на это ясен: мы не отступаем ни на шаг. Мы полностью поддерживаем Украину», - подчеркнул Вадефуль. Он отметил также, что своим визитом в Польшу хочет подать «знак дружбы и единения». «Сегодня мы пообщались здесь с немецкой и польской молодежью, и их сплоченность, их уверенность, а также их заботы являются для всех нас и для меня лично стимулом продолжать работать на благо нашей дружбы и нашего единения», - сказал глава германского МИДа.
Радослав Сикорский в свою очередь указал, что европейские ценности, такие как мир, примирение, свобода и солидарность, не защищаются сами по себе: «Это то, о чем мы должны заботиться каждый день», - заявил он. Глава МИД Польши раскритиковал Россию за то, что она «вернулась к худшим царским и коммунистическим образцам истории» и разжигает в своем народе стремление к господству и агрессии по отношению к соседям.
И Вадефуль, и Сикорский подчеркнули в этой связи важность примирения между народами в Европе. «Я убежден, что это германо-польское единство, эта решительная приверженность делу мира и свободы сегодня важны как никогда с момента окончания Второй мировой войны», - сказал Вадефуль еще перед вылетом из Берлина.