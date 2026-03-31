закрыть
31 марта 2026, вторник, 7:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нетаньяху: Иран дважды пытался убить Трампа

  • 31.03.2026, 7:37
Биньямин Нетаньяху

Иранский режим ликвидировал больше американцев, чем любая другая сила за последние десятилетия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа. Причем сейчас эти попытки продолжаются.

Об этом сообщает NewsMax.

В ходе беседы Нетаньяху предложил вспомнить, что из себя представлял Иран до начала войны.

«Смотрите, если вспомнить, что происходило до войны, Иран был главным хулиганом на Ближнем Востоке и в мире. Он был главным спонсором государственного терроризма на многих континентах, включая Западное полушарие, в том числе, кстати, вместе с Венесуэлой и другими», - подчеркнул премьер.

Он говорит, что иранцы убили и покалечили больше американцев, чем любая другая сила за последние десятилетия. В том числе, Иран пытался ликвидировать Трампа.

«Тысячи и тысячи были убиты и искалечены в Афганистане иранскими СВУ. Они бомбили ваши посольства. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они до сих пор пытаются его убить. И самое главное - они скандируют «смерть Америке», - резюмировал он.

Недавно президент США Дональд Трамп тоже публично сказал, что Иран пытался его несколько раз убить, но все попытки оказались впустую.

«Я убил его (аятоллу Али Хаменеи - ред.) раньше, чем он меня. Они (Иран - ред.) пытались дважды. Ну, я убил его первым», - сказал Трамп в разговоре с журналистом ABC.

Также летом 2025 года в The Washington Post вышел материал, в котором говорилось, что агенты Ирана готовили покушение на Трампа во время его предвыборной кампании. По этой причине охрана политика вынужденно перешла в режим «военного положения», а вскоре была усилена защита.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

Мнение

