Нетаньяху: Иран дважды пытался убить Трампа
- 31.03.2026, 7:37
Иранский режим ликвидировал больше американцев, чем любая другая сила за последние десятилетия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа. Причем сейчас эти попытки продолжаются.
Об этом сообщает NewsMax.
В ходе беседы Нетаньяху предложил вспомнить, что из себя представлял Иран до начала войны.
«Смотрите, если вспомнить, что происходило до войны, Иран был главным хулиганом на Ближнем Востоке и в мире. Он был главным спонсором государственного терроризма на многих континентах, включая Западное полушарие, в том числе, кстати, вместе с Венесуэлой и другими», - подчеркнул премьер.
Он говорит, что иранцы убили и покалечили больше американцев, чем любая другая сила за последние десятилетия. В том числе, Иран пытался ликвидировать Трампа.
«Тысячи и тысячи были убиты и искалечены в Афганистане иранскими СВУ. Они бомбили ваши посольства. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они до сих пор пытаются его убить. И самое главное - они скандируют «смерть Америке», - резюмировал он.
Недавно президент США Дональд Трамп тоже публично сказал, что Иран пытался его несколько раз убить, но все попытки оказались впустую.
«Я убил его (аятоллу Али Хаменеи - ред.) раньше, чем он меня. Они (Иран - ред.) пытались дважды. Ну, я убил его первым», - сказал Трамп в разговоре с журналистом ABC.
Также летом 2025 года в The Washington Post вышел материал, в котором говорилось, что агенты Ирана готовили покушение на Трампа во время его предвыборной кампании. По этой причине охрана политика вынужденно перешла в режим «военного положения», а вскоре была усилена защита.