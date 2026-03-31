Bloomberg: США могут пересмотреть отношения с НАТО после войны в Иране 4 31.03.2026, 7:51

2,618

Госсекретарь Марко Рубио раскрыл подробности.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону, возможно, придется пересмотреть свои отношения с НАТО после окончания войны с Ираном.

Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной заявления Рубио стало то, что со стороны альянса фактически нет поддержки в операции США против Ирана.

В частности, Рубио обрушился с критикой на членов НАТО за отказ в доступе к военным базам, после того, как ранее президент Дональд Трамп назвал партнеров «трусами», а сам альянс - «бумажным тигром».

«Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения операции. Если НАТО сводится только к тому, чтобы мы защищали Европу в случае нападения на нее, но при этом они отказывают нам в праве к базированию, когда это необходимо, то это не очень хорошая схема. В такой ситуации сложно оставаться участником альянса», - сказал госсекретарь.

Как пишет Bloomberg, основной причиной недовольства США стала Испания, которая закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в операциях против Ирана.

Как известно, члены НАТО в основном отклонили просьбы Трампа о помощи в возобновлении работы Ормузкого пролива, который Иран фактически закрыл угрожая ответными мерами после начала войны. Закрытие этого транспортного коридора привело к резкому росту цен на нефть и газ. Однако Рубио уверяет, что после войны пролив будет открыт.

«Когда эта операция завершится, он будет открыт, так или иначе. Он будет открыт, потому что Иран согласится соблюдать международное право и не блокировать этот торговый водный путь, либо же коалиция стран со всего мира и региона, с участием США - обеспечит его открытие», - заявил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com