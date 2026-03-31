В России запаниковали из-за украинских ударов и ситуации на фронте 2 31.03.2026, 7:59

Пропагандисты заявили, что Кремль обречен на поражение.

Российские пропагандисты пожаловались, что контратаки ВСУ подорвали способность РФ проводить наступательные операции в 2026 году. Также россияне запаниковали из-за возможности Украины наносить России все больший ущерб дальнобойными ударами.

В то же время в России заявляют, что путинской армии следует сосредоточиться на захвате Славянска и Краматорска для достижения «победы». Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

У россиян новый приступ паники

Оперативные и стратегические возможности Украины наносить России все больший ущерб вызывают растущую тревогу в российском ультранационалистическом информационном пространстве. Один из пропагандистов внезапно прозрел и осознал, что экономический потенциал Запада на порядки превосходит российский и становится очевидным в военном отношении, поскольку поддерживаемые Западом украинские удары беспилотниками по России все чаще включают сотни дронов.

Пропагандист утверждал, что масштабы таких ударов будут только расти, и что Россия не может произвести достаточное количество ракет-перехватчиков, чтобы конкурировать с экономическим потенциалом Запада. В этом контексте в РФ заявили, что Кремль «обречен на поражение" и вынужден немедленно «решить проблему прекращения войны».

Комментатор утверждал, что Россия должна либо согласиться на «позорный мир», либо решительно разгромить Украину посредством стратегического наступления, но российское руководство политически не готово к такому наступлению и поэтому уже работает над «позорным миром».

В ISW отметили, что заявления прозвучали на фоне недавних успешных ударов Украины по российской нефтяной инфраструктуре на Балтийском море, которые оказывают ощутимое влияние на российскую экономику.

Проблемы оккупантов на фронте

Российские сторонники войны в информационном пространстве начинают признавать успехи Украины на передовой, кампанию ударов средней дальности и адаптацию беспилотников. Известный российский пропагандист, пишущий на военные темы, 26 марта пожаловался, что оккупанты не смогут изменить неблагоприятную ситуацию на поле боя в ближайшие месяцы и что «довольно успешные" контратаки Украины подорвали способность России проводить наступательные операции в 2026 году.

Российские сторонники войны в информационном пространстве также все чаще ставят под сомнение способность РФ проводить наступательные операции в 2026 году. Также россияне признают успех украинской кампании средней дальности по нарушению российской логистики «в десятках километров" от линии фронта и отмечают, что путинские войска страдают от значительных проблем со связью из-за блокировки Starlink 1 февраля и нехватки систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Пропагандисты осознали, что российские войска не смогут добиться прорыва линии фронта или удержать ее, полагаясь исключительно на личный состав. Критика военного блогера разворачивается на фоне недавних жалоб известных военных блогеров на проблемы России на поле боя и усиления усилий России по борьбе с информационным пространством.

