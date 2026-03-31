Операция «Балтика» Евгений Истребин

31.03.2026, 8:21

1,474

Что произойдет с нефтяными прибылями РФ после ударов по Усть-Луге и Приморску.

Поясню логику работы ВСУ.

Порт Приморск и Усть-Луга обеспечивают экспорт сернистой нефти из Сибири. Ранее она шла на экспорт по «Дружбе», но Украина «Дружбу» перекрыла, Европа тоже.

Также по маршруту нефтепровода стоят Ярославский НПЗ и Киришский НПЗ, которые отбирают нефть и выпускают нефтепродукты.

Теперь считаем отбор сырой нефти из нефтепровода:

Приморск — экспорт 1 млн барр/сутки;

Усть-Луга — 0,7 млн барр/с;

«Дружба» через Украину — 0,2 млн б/с;

Киришский НПЗ — 0,4 млн б/с;

Ярославский НПЗ — 0,3 млн б/с.

Итого — 2,6 млн б/с сырой нефти из общей добычи 9,2 млн б/с, т.е. 28%.

Перенаправить такой объем в другие источники просто невозможно. После заполнения всех свободных емкостей Россия будет вынуждена глушить добычу.

Цель у нас — через длительную блокировку экспорта и переработки заставить глушить добычу на части месторождений. Из 9,2 млн б/с нынешней добычи, если удастся снизить добычу на 1–2 млн, лучше, конечно, на 2 млн, будет просто идеально.

Блокировка нужна на несколько месяцев!

Евгений Истребин, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com