Минчанину насчитали почти 100 рублей за два часа парковки 1 31.03.2026, 8:23

Почему это не ошибка и что он сделал не так?

Минчанин Илья оставил машину на платной парковке, а когда вернулся через час, нашел под дворником уведомление с требованием оплатить 2 рубля. Платить сразу он не стал — планировал еще раз припарковаться и закрыть оба случая позже одним платежом. Однако через несколько дней, когда решил наконец рассчитаться, вместо небольшой суммы увидел счет на 94 рубля. Ситуацию объяснил генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов, пишет «Зеркало».

По словам Андрея Зырянова, никакой ошибки в начислениях нет. В Минске за каждую неоплаченную парковку автоматически взимается повышенный платеж — одна базовая величина, сейчас это 45 рублей. Эта норма закреплена решением Мингорисполкома.

— Водитель дважды не оплатил парковку, поэтому дважды наступил случай повышенной оплаты плюс установленная плата за парковку в размере двух рублей, — пояснил специалист.

Система платных парковок работает по принципу предоплаты. При этом предусмотрены 15 бесплатных минут — за это время водитель может решить, сколько будет стоять, или успеть по делам. Оплатить парковку можно разными способами: через ЕРИП, СМС, USSD-запрос или специальные сервисы, указав номер зоны и код парковки с информационного стенда.

Повышенный тариф применяется сразу после фиксации неоплаты. Даже если водитель вспомнил об оплате через несколько минут, избежать начисления уже нельзя. Кроме того, парковка тарифицируется по часам: даже небольшое превышение, например, на одну минуту, засчитывается как полный следующий час.

На всех платных парковках размещены стенды с ключевой информацией — стоимостью, временем работы (сейчас до 18.00), условиями оплаты и напоминанием о бесплатных 15 минутах.

Планируется, что в ближайшее время на городские улицы выйдет специальная машина для фиксации госномеров автомобилей, занимающих платные парковочные места, и проверки их оплаты.

