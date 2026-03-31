Не кофе и не какао: какой напиток защищает мозг от старения

Не кофе и не какао: какой напиток защищает мозг от старения3
- 31.03.2026, 8:35
- 2,266
Его надо пить всем, кому за 50.
С возрастом наш организм постепенно меняется, и мозг — не исключение. Ухудшение памяти, снижение концентрации и быстроты мышления — это естественные процессы, но их можно замедлить. Важную роль в этом играет питание, в частности то, что мы пьем каждый день. Исследования показывают, что некоторые напитки обладают способностью поддерживать работу мозга и даже защищать его от возрастных изменений, пишет ТСН.
Какой самый полезный напиток для здоровья мозга
Напиток, который почему-то недооценивают — это зеленый чай. Именно зеленый чай считается одним из самых эффективных напитков для поддержания здоровья мозга после 50 лет.
Его полезное действие объясняется уникальным составом. В зеленом чае содержатся:
катехины — мощные антиоксиданты;
L-теанин — аминокислота, улучшающая концентрацию;
умеренное количество кофеина — стимулирует работу мозга без резких скачков.
Это сочетание помогает не только активизировать мышление, но защищает клетки мозга от повреждения.
Регулярное употребление зеленого чая снижает уровень окислительного стресса, улучшает кровообращение в мозге, поддерживает нейронные связи, способствует лучшей памяти. В результате мозг дольше сохраняет свою активность.
Почему особенно важно после 50 лет пить зеленый чай
После 50 лет возрастает риск возрастных изменений, связанных с памятью и когнитивными функциями. Именно поэтому поддержка мозга становится не менее важной, чем забота о сердце или суставах.
Зеленый чай — это простой способ добавить ежедневную профилактику без сложных процедур или дорогостоящих диетических добавок.
Чтобы извлечь максимальную пользу от напитка, нужно пить 1-2 чашки зеленого чая в день. Не следует заливать листья кипятком, вода должна быть до 80°C — так сохраняются все полезные свойства напитка. Также не стоит употреблять сладкий и очень крепкий чай, потому что это может отрицательно повлиять на сердечно-сосудистую систему.
Кому следует быть осторожными с напитком
Хотя зеленый чай полезен, его следует употреблять умеренно людям с:
повышенным давлением;
чувствительностью к кофеину;
проблемами со сном.