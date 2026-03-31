Внутри России открылся «второй фронт» 31.03.2026, 8:55

Z-патриоты восстали против Кремля.

Планы Кремля по запрету в России технологии VPN разозлила даже самых лояльных представителей Z-патриотов. Следующим этапом интернет-цензуры в РФ станет блокировка VPN — виртуальной частной сети. Эта новость вызвала волну возмущений россиян, в том числе в рядах Z-патриотов. Об этом сообщает Dialog.UA.

О планах по VPN сообщили сразу несколько прокремлевских российских СМИ РБК, «Коммерсант» и Forbes.ru. Блокировка самого популярного в РФ мессенджера Telegram почти завершена.

А следующим этапом уже станет борьба с VPN. С 1 апреля, как сообщается, россиянам заблокируют возможность пополнять баланс Apple ID с мобильного счета в рамках борьбы с ресурсами обхода блокировок.

Интернет-блокада вводится в РФ, вероятно, по секретному поручению диктатора Владимира Путина. Власти обязали цифровые платформы РФ ограничить использование их клиентами VPN. За сервисы обхода блокировок, как ожидается, будет введена административная ответственность.

Z-патриоты не смогли смолчать. Военкор Илья Туманов (Fighterbomber) из сетки Владимира Соловьева с горечью констатировал: «Походу все. Будем ездить за интернетом в менее прогрессивные страны. Ну, если выпустят».

Высказалась и пропагандистка Анастасия Кашеварова. Она назвала происходящее в России «фестивалем абсурда».

«Цифровой суверенитет по-российски выглядит так - запретить Интернет полностью. Потому что ничего своего нет. Все иностранное… Ребят, вы там честно уже признайтесь, что вам так надоел русский народ с его проблемами, вам бы сейчас в Куршавеле (женщин — ред.) щупать. А тут мы со своим «СВО», вечно гундим, это нам не так, то нам не так. Езжайте ребят, в Куршавель, езжайте. И не возвращайтесь, пожалуйста», — обратилась она к властям.

Прокомментировал планы Кремля и популярный Z-ресурс «МИГ России». «Никогда бы мы не подумали, что второй фронт для борьбы с российским прогрессом откроют уже внутри самой России», — пожаловался пропагандистский канал.

