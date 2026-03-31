Как Лукашенко подъезды «загадил» 1 31.03.2026, 9:03

Страх диктатора потерять власть сказался на работе ЖКХ.

Белорусы стали замечать, что ухудшилось качество уборки их подъездов и придомовой территории, а в некоторых домах вообще исчезли дворники и уборщики.

В недавнем опросе «Салідарнасці» сразу два жителя Минска пожаловались на то, что год никто не убирает подъезды и дворы. На обращения жителей в ЖКХ называют причину — не хватает сотрудников.

Однако «Филин» выяснил, что отсутствие дворников — на самом деле не причина проблемы грязных дворов и подъездов, а следствие. Причина же оказалась совершенно другой.

— Если коротко отвечать на ваш вопрос, почему не стало дворников и уборщиков, то просто «нет денег». Если подробнее, давайте разберемся, — предлагает юрист, знакомый с проблемой (имя эксперта не называем в целях безопасности — С.). — Я помню период, когда в Беларуси, особенно в новостройках, стали массово создаваться товарищества собственников (ТС).

Особенно этот процесс шел активно в десятые годы. Был такой очередной виток либерализации, и государство даже принимало меры по стимулированию самоорганизации людей, созданию саморегулируемых организаций в различных отраслях.

То есть хотело часть функций отдать самим людям. Под эту кампанию попала и сфера ЖКХ, которая на самом деле не вчера стала недофинансируемой. Так было всегда.

И вот государство решило, что люди без его участия могут сами хотя бы убирать в своих подъездах и дворах, и наделило ТС некоторыми функциями.

Те действительно могли сами обслуживать свое жилье, без привлечения ЖКХ. А именно могли устанавливать взносы, свободно распоряжаться деньгами, объединяться по несколько домов и держать свой штат: председателя, бухгалтера, а также электриков, сантехников, инженеров, дворников — кому как позволял бюджет.

И тогда многие замечали, что в их дворах все убирается, чистится, траву косят, подъезды моют, во дворах метут в любую погоду. Были чистые мусорки, крашенные и починенные скамейки.

Знаю товарищества, которые даже сами покупали технику, например, трактор «Беларус», который чистил парковки от снега.

Я консультировал несколько ТС и там как-то наблюдал анекдотичную ситуацию: одна жительница возмутилась, почему у них у дворника была зарплата, условно, тысячу рублей, а ее сын где-то в государственной организации получал 850.

И это было реально, ТС могли справедливо оплачивать все клининговые работы. Деньги, которые сдавали собственники в качестве взносов, аккумулировались на счетах товариществ, и они могли их использовать по своему усмотрению.

В том числе, кстати, и на капитальный ремонт. Это, конечно, не устраивало ЖКХ. Оно не было заинтересовано в том, чтобы какие-то ТС не делились с ними своими деньгами, не направляли их в общий котел, а распоряжались сами.

Мы же знаем, как это у них происходит: вы 50 лет делаете отчисления на капремонт, а когда дом начинает разваливаться, его ставят в общую очередь еще на 50 лет.

То есть это был один момент, почему в итоге оказались невыгодны ТС. Но кардинальные изменения произошли даже не поэтому.

В 2020 году власти пришли к выводу, что ТС обладают слишком большой долей самостоятельности. Оказалось, что, например, видеокамеры на домах в нужные отрезки времени по запросам милиции не работали. Поэтому вычислить, кто повесил БЧБ-флаг или ленточки на забор, было невозможно.

После 2020 года стали постепенно ужесточать законодательство (Жилищный кодекс РБ) по отношению к ТС. Вводили разные ограничения. Допустим, изменили требования к председателям, а именно установили «идеологический фильтр».

Ввели жесткий контроль за использованием средств, а часть, ту, которая полагалась на капремонты, вообще заставили со счетов ТС перевести в пользу исполкомов.

Сами товарищества раздробили. Как и везде, в стране теперь собираться больше трех нельзя. В одно ТС нельзя объединять несмежные дома, не находящиеся в одном дворе и не имеющие общую территорию.

Под этой маркой часть ТС обязали разделиться или ликвидироваться. В целом, упростили процедуру ликвидации ТС и всех, кто не прошел аттестацию, не выполнил новые правила, приняли на баланс ЖКХ.

Остальные фактически перестали быть полностью самостоятельными. У них резко ограничилось количество средств. Потому что силами одного дома экономически сложно организовать весь тот управленческий процесс, который могли поддерживать жильцы 5-10 домов.

Но у всех этих изменений не было цели улучшить работу жилищно-коммунальной сферы. Поэтому она и не улучшилась. Там и до этого не хватало средств на дворников и уборщиков, и со временем все стало только хуже. Однако к этому еще и ТС развалили.

— Интересно, а как проблема «грязных подъездов» решается в развитых странах?

— Начнем с того, что в развитых странах нет такого понятия как «ЖКХ», нет министерства коммунальных услуг, просто не существует этого «государства внутри государства».

Оказывается, чтобы делать уборку в подъездах, чтобы росла травка во дворе красивая и все лето цвели цветы, не нужно министерство. Даже для того, чтобы сделать модернизацию дома, оно не нужно.

Почему они не заросли грязью? Потому что вся система управления жилищным фондом, если мы говорим про многоквартирные дома, например, в Польше — это и есть те самые

