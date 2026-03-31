Reuters: США перебрасывают тысячи своих десантников на Ближний Восток 1 31.03.2026, 9:07

иллюстративное фото

Военные могут быть задействованы для нескольких целей в войне с Ираном.

Тысячи военных из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США начали прибывать на Ближний Восток. Об этом сообщили Reuters два американских чиновника.

Это происходит в то время, как президент США Дональд Трамп обдумывает свои следующие шаги в войне против Ирана.

Десантники, базирующиеся в Форт-Брегге, штат Северная Каролина, присоединятся к тысячам дополнительных моряков, морских пехотинцев и сил специальных операций, которые были отправлены в этот регион. В течение выходных на Ближний Восток прибыло около 2 500 морских пехотинцев.

Чиновники, которые говорили с журналистами анонимно, не указали конкретно, где именно будут развернуты солдаты, однако такой шаг был ожидаем.

«Дополнительные военные включают подразделения штаба 82-й воздушно-десантной дивизии, некоторые подразделения логистики и другой поддержки, а также одну боевую бригаду. Решение об отправке войск в Иран еще не принято, но они будут наращивать потенциал для возможных будущих операций в регионе», - цитирует Reuters одного из чиновников.

Отмечается, что такие военные могут быть задействованы для нескольких целей в войне с Ираном, в частности для попытки захвата острова Харк, который является центром 90% экспорта нефти из Ирана.

В издании подчеркнули, что любое использование американских сухопутных войск может представлять серьезные политические риски для Трампа, учитывая низкую поддержку американской общественности в отношении кампании в Иране и собственные предвыборные обещания президента США избежать втягивания страны в новые конфликты на Ближнем Востоке.

