«Этот пушистый сюрприз мы разглядели только ночью» 2 31.03.2026, 9:20

Минчанка пожаловалась на бессонную ночь после похода в «Корону».

На минувшей неделе в сети появились очередные жалобы на качество товаров в магазинах и нарушение санитарных норм. Как отреагировали надзорные службы, узнало агентство «Минск-Новости».

Минчанка опубликовала в Threads обращение к «Евроопту» из-за творожного сыра с плесенью, который она приобрела в магазине этой торговой сети на ул. Филимонова, 13:

«Вчера купила, сегодня открыла. Чек, естественно, выбросила. Но применяла скидочную, в личном кабинете виден список покупок. Наведите уже порядок. Второй раз такая ситуация. В прошлый — молча вернули деньги. Сыр свежий, 14.02 был произведен. Годен до августа 2026 г.», — пожаловалась девушка.

В комментариях пользователи поспорили о том, кто виноват в этой ситуации: производитель, где мог быть нарушен технологический процесс, или магазин, в котором не соблюдались условия хранения молочки. Представители торговой сети связались с покупательницей и пообещали разобраться в ситуации.

После публикации магазин проверила санслужба, однако фактов нарушения условий реализации не установила. Также специалисты отобрали пробы пищевой продукции для проведения лабораторных исследований, результаты которых станут известны позже.

Образец другой продукции для проверки качества взят и в магазине «Копеечка» на ул. Савицкого, 22. Речь идет о сметане от «Минской марки», которая оказалась прокисшей, о чем в Threads сообщила жительница столицы.

Между тем на днях стали известны результаты мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в отношении «Минского молочного завода № 1». Поводом для проверки стала жалоба покупательницы, которая в начале марта якобы нашла кусочек дерева в творожном пудинге.

— Нарушений по результатам лабораторных исследований продукции, а также при обследовании предприятия (по ходу технологического процесса, выполнения производственного контроля) не установлено. С руководством завода проведена профилактическая работа, указано на необходимость соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, — рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии Партизанского района.

А вот проверка магазина «Соседи» на ул. Налибокской, 1 закончилась административным процессом в отношении ответственного должностного лица. Поводом для проверки стало видео из фудкорта в торговом объекте, где посетители заметили живого таракана.

— Визуально насекомых не обнаружено, однако факт нахождения в торговом объекте таракана представители магазина не отрицают. Вместе с тем ООО «Либретик» имеет договор на проведение дезинсекционных и дератизационных работ. Периодичность обработки соблюдается: последняя проводилась 22 марта, — отметили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района.

Не подтвердилась и жалоба на гнилую клубнику, о которой в Threads рассказала посетительница магазина «Корона» на пр. Независимости, 154:

«С виду в лотке все было отлично, но этот пушистый сюрприз мы разглядели только ночью, когда уже второй раз побежали обниматься с «белым другом». Отдали почти 14 рублей за бессонную ночь, отравление и кучу нервов. Идти качать права в магазин нет ни сил, ни времени. Просто предупреждаю: греческая клубника там сейчас — это русская рулетка. Берегите желудки и осматривайте каждую ягоду!»

Дело в том, что на момент проверки 30 марта таких ягод в продаже не оказалось. К слову, фактов нарушения условий реализации другой плодоовощной продукции также не выявлено. Вместе с тем врачи-гигиенисты указали субъекту хозяйствования на неукоснительное выполнение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

