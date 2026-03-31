Politico: Украина может помочь разблокировать Ормузский пролив

Politico: Украина может помочь разблокировать Ормузский пролив4
- 31.03.2026, 9:35
Киев имеет практический опыт организации «зернового коридора» в Черном море.
Украина готова подключиться к попыткам США разблокировать Ормузский пролив, фактически закрытый Ираном из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico.
По его словам, Киев может предложить практический опыт, полученный при организации так называемого «зернового коридора» в Черном море.
Несмотря на постоянные атаки армии РФ, украинские порты продолжают работать, причем ежемесячно туда заходят около 200 судов.
В Politico напоминают, что Украина создала многоуровневую систему защиты морских маршрутов, включающую ПВО и противоминные средства при грамотной координации разных подразделений.
Особняком стоят морские дроны, способные не только атаковать корабли, но и поражать воздушные цели.
Кроме того, Киев внедрил механизмы страхования судоходства, что позволяет поддерживать почти неограниченную торговлю на фоне полномасштабной войны. В этой системе задействованы и другие государства.
Украинская сторона считает, что такая модель может быть применена и в Персидском заливе. Опыт, полученный при отражении российской агрессии, может стать решающим в разрешении кризиса в Ормузском проливе.