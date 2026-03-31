В войсках начался ропот против Лукашенко 2 31.03.2026, 9:40

Резервисты не хотят больше находиться на полигонах.

Внезапную проверку боеготовности Александр Лукашенко объявил 16 января. По словам диктатора, он «вздыбил всю армию». А неделю назад заявил, что вооруженные силы в целом «показали достаточную боеготовность». Однако на этом все не закончилось. Как рассказал «Зеркалу» один из родственников военнообязанного, «партизаны» до сих пор на полигонах.

Имена героев изменены для их безопасности.

На условиях анонимности журналисты поговорили с Сергеем, родственником 32-летнего Ильи из Гродненской области, который с начала февраля находится на сборах.

— Сначала они были в Гродно, потом все разъехались по разным местам. Илья вот попал под Барановичи. Говорит, двигались со скоростью 30 км в час. А там расстояние около 250 километров — задолбались ехать.

По словам Сергея, о каких-то идеологических занятиях Илья не рассказывал. Основная масса офицеров оказалась такими же «партизанами» — военнообязанными, призванными из запаса.

— Офицеры все с гражданки, так ведут себя нормально. Ходят, не знают, когда съе**ться, — передает Сергей слова родственника. — Есть и кадровые, но «партизан» больше. Как им объяснили, смысл учений — в отработке стрельбы и слаживания войск.

Илья рассказывал, что он даже пару раз пострелял из АК-47.

— Он говорит, что скучно просто так стрелять. Надоедает, — описывает Сергей и добавляет, что отдельно на полигоне тренируются пилоты БПЛА. — Есть дронщики, но там все штатные военные-контрактники.

По словам Сергея, условия у родственника полевые. Соответственно, и питание специфическое: перловка с тушенкой, иногда гречка.

— Илья рассказал, что нет никаких овощей, и признается: «Если честно, уже зае**ло одно и то же», — объясняет собеседник. — Как долго они там будут, никто не знает. Может, в конце месяца, может, в начале апреля отпустят. Никто не говорит, так как, по словам Ильи, приказы сверху идут в конвертах.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что такая масштабная проверка в армии проводится впервые. Военнообязанных стали массово призывать в части с 16 февраля. Повестки мужчинам приносили за считаные часы до прописанного в них времени, потом долго держали в военкоматах. Также многие возмущались тем, что нет исключений для молодых отцов и прозрачности в отборе.

