31 марта 2026, вторник, 10:33
Аэропорт Палм-Бич во Флориде переименуют в честь Трампа

  31.03.2026, 9:45
Аэропорт Палм-Бич во Флориде переименуют в честь Трампа
Фото: AP

Губернатор Флориды подписал закон.

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал в понедельник закон о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters и Clash Report.

Как поясняется, решение переименовать аэропорт в честь Трампа было принято после того, как в 2025 году штат Флорида одобрил план по передаче участка земли в центре Майами под строительство президентской библиотеки Трампа.

Теперь, как ожидается, если будет утверждение Федерального управления гражданской авиации (FAA) и будет заключено соответствующее соглашение с местными властями, то объект будет называться «Международной аэропорт имени президента Дональда Трампа».

На данный момент это последний объект из ряда зданий, учреждений, правительственных программ, военных кораблей и денежных средств, носящих имя президента США.

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин