Где в Минске 31 марта можно получить штраф от ГАИ
- 31.03.2026, 9:46
Названы улицы и проспекты.
Во вторник, 31 марта, мобильные датчики контроля скорости работают на 10 участках улично-дорожной сети Минска. Об этом предупредили в столичной Госавтоинспекции.
Скоростные ограничения в зависимости от места установлены до 60-90 км/ч. Спидкамы работают на следующих участках:
пр. Независимости (60, 80 км/ч);
МКАД (90 км/ч);
пр. Партизанский (60 км/ч);
ул. Домашевская (60 км/ч);
пр. Жукова (60 км/ч);
ул. Притыцкого (60 км/ч);
ул. Орловская (60 км/ч);
пр. Дзержинского (60 км/ч);
ул. Радиальная (60 км/ч);
ул. Московская (60 км/ч).
ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.