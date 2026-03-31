Где в Минске 31 марта можно получить штраф от ГАИ 31.03.2026, 9:46

Названы улицы и проспекты.

Во вторник, 31 марта, мобильные датчики контроля скорости работают на 10 участках улично-дорожной сети Минска. Об этом предупредили в столичной Госавтоинспекции.

Скоростные ограничения в зависимости от места установлены до 60-90 км/ч. Спидкамы работают на следующих участках:

пр. Независимости (60, 80 км/ч);

МКАД (90 км/ч);

пр. Партизанский (60 км/ч);

ул. Домашевская (60 км/ч);

пр. Жукова (60 км/ч);

ул. Притыцкого (60 км/ч);

ул. Орловская (60 км/ч);

пр. Дзержинского (60 км/ч);

ул. Радиальная (60 км/ч);

ул. Московская (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com