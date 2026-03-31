The Telegraph: Украина стала неожиданным победителем войны на Ближнем Востоке 31.03.2026, 9:50

2,364

Государства региона готовы инвестировать в технологии Киева.

Война США и Израиля против Ирана может принести Украине не только ущерб, но и большие стратегические возможности. Об этом пишет британский историк Питер Каддик-Адамс в своей колонке в The Telegraph, который называет Украину «неожиданным победителем» войны на Ближнем Востоке.

По его оценкам, несмотря на рост цен на нефть, что выгодно России, и потенциальное сокращение западной помощи, Украина имеет самое главное преимущество – уникальный боевой опыт. В том числе в сфере противодействия беспилотникам, в частности при помощи дронов-перехватчиков. Именно дроны различных категорий и классов стали одним из решающих факторов войны с Россией, и украинские разработки уже доказали свою эффективность на фронте.

Сейчас, когда страны Ближнего Востока оказываются под регулярными ударами иранских БПЛА, опыт ВСУ может сыграть ключевую роль в защите целого региона.

Автор отмечает, что Украина быстро адаптирует технологии и способна масштабировать производство. Потенциально речь идет о выпуске до 10 миллионов единиц в год, что превышает даже возможности Китая.

На этом фоне страны Персидского залива уже проявляют реальный интерес к украинским разработкам. Кроме того, украинские военные демонстрируют высокую эффективность в использовании систем ПВО, включая Patriot, что признают и западные партнеры.

Четыре года войны против РФ помогли выработать грамотную тактику применения дорогих ракет к этим системам. На фоне иранской угрозы государства региона готовы инвестировать в технологии Киева.

Все больше государств начинают понимать: современная война показала, что дешевое высокоточное оружие способно быть результативным и стратегически очень эффективным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com