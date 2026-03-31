В США создали чрезвычайно узкое авто

В США создали чрезвычайно узкое авто5
- 31.03.2026, 9:55
Он размером с мотоцикл.
Самое узкое авто в США — творение команды блогера Тайлера Фивера. О его постройке и эксплуатации он рассказал в видео на своем Youtube-канале Prop Department.
Экстравагантный проект воплотили в жизнь за две недели. Донором стал компактный хэтчбек Ford Festiva 1988 года — североамериканская версия Mazda 121.
Автомобиль разрезали продольно и вынули центральную его часть. Точную ширину не сообщают, однако известно, что она меньше, чем 1 метр, ведь на видео видно, что авто проезжает в двери дома шириной 90 см.
Теперь Ford Festiva двухместный, причем единственный пассажир сидит за водителем — как на мотоцикле. Пришлось даже обрезать руль, поскольку он оказался слишком широким.
Вместе с тем, двери, оптика и звуковой сигнал остались стандартными. Подвеску и тормоза также оставили.
Поскольку бензиновый двигатель в Ford Festiva уже не поместился, то установили небольшой электромотор. Его, а также съемную батарею, позаимствовали у электробайка.
Авто сохранило регистрацию и страховой полис. Несмотря на то, что оно не слишком устойчивое, Тайлер Фивер не боится ездить на нем по городу.