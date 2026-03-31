«Цену на два умножить надо» 31.03.2026, 10:10

Белоруска показала, какую квартиру хочет снять в Бресте за $250–300 в месяц.

Белоруска в Threads решила найти квартиру мечты в Бресте за $250–300, приложив референсы интерьера. В комментариях ее немного «приземлили», пишет BGmedia.

«Брест! Очень интересно, возможно ли найти квартиру, примерно как на этих референсах на долгосрок, стоимость 250–300$? Молодая пара без детей, тихие, чистоплотные, дополнительно пользуемся услугами клининга», — написала девушка в Threads.

На фото — квартиры с современным дизайнерским ремонтом. Однако, простая просьба быстро превратилась в настоящий форум обсуждений, где пользователи честно «спустили» ее с небес:

«Цену на 2 умножить надо, чтобы найти такую, особенно если там не 15 кв.м»

«Пользуетесь клинингом, а на квартиру $250 закладываете… не логично»

«Такое в Бресте на сутки сдают за $200–300, а на долгий срок — минимум $350–400»

«От $500 такие квартиры, и то редкость. Иначе хозяева не будут сдавать»

«Очень и очень вряд ли, может, если полгодика искать… но интерьер обычно в клабхаусах, а там цены совсем другие»

Комментаторы не скрывали скепсиса: многие говорили, что за такие деньги можно найти только небольшие квартиры с устаревшим ремонтом и далеко не в центре.

Кто-то даже предлагал: «Смотрите на 2–3 года старше дома, или забудьте про «новый ремонт».

Брестский рынок аренды сегодня

Сейчас на сайте Kufar представлено 123 объявления о квартирах в Бресте от $250 до 300. Практически все — небольшие однушки или скромные двухкомнатные квартиры с далеко не свежим ремонтом. Ни о каких светлых просторных апартаментах с высокими потолками и современным дизайном речь не идет. Интерьер и состояние почти не соответствуют «референсам» из поста белоруски.

Цены растут по всей стране, и Брест — не исключение. Владельцы квартир ориентируются на реальную стоимость жилья: новые дома и качественный ремонт делают аренду дороже. Даже небольшие квартиры в центре с нормальным ремонтом часто начинаются от $350–400, а «идеальные» варианты — от $500 и выше.

Рынок аренды в Бресте показывает явный разрыв между ожиданиями арендаторов и реальными ценами. Люди с ограниченным бюджетом вынуждены искать компромиссы: либо площадь меньше, либо ремонт скромнее, либо район не центральный.

Идеальная квартира за $250–300 в Бресте на долгий срок — скорее исключение, чем правило. Пользователи в сети готовы делиться опытом и честно объяснять, что ожидания и реальность сильно расходятся.

