Сырский раскрыл подробности масштабной реформы в украинской армии 31.03.2026, 10:30

Александр Сырский

Сейчас идет второй этап.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия сейчас находится на втором этапе корпусной реформы. Основная цель изменений – разгрузить систему военного управления и повысить ее эффективность в условиях войны.

В то же время третий, финальный этап реформы планируют начать уже после завершения боевых действий. Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV.

По словам Сырского, потребность в реформе возникла из-за недостатка профессиональных органов управления оперативного уровня на фоне стремительного роста численности армии. Ранее руководство войсками осуществляли временные оперативно-тактические группировки, командиры которых назначались лишь на несколько месяцев, что негативно влияло на качество управления.

«Это существенно влияло на качество управления: они не знали своих войск, не чувствовали ответственности за подразделения, которыми командовали», – сказал он.

Кроме того, количество органов управления не соответствовало количеству боевых бригад, которые значительно выросли из-за усиления российской армии – со 140 тысяч в начале агрессии до более 700 тысяч сейчас. В результате система была перегружена.

На первом этапе реформы было создано управление корпусов. Всего сформировано 16 корпусов, из которых 13 – в составе ВСУ, еще два – в Национальной гвардии.

Сейчас продолжается второй этап, предусматривающий формирование полноценных корпусных комплектов. В их состав входят батальоны и полки беспилотных систем, подразделения радиоэлектронной борьбы, артиллерийские бригады, зенитно-ракетные дивизионы и инженерные части. Некоторые из них, в частности Первый корпус Нацгвардии и Третий армейский корпус, уже полностью укомплектованы.

Вместе с тем, как отметил главнокомандующий, во время активных боевых действий невозможно окончательно закрепить все бригады за конкретными корпусами. Войска постоянно ротируются, маневрируют и могут оперативно перебрасываться в различные группировки.

Сырский подчеркнул, что этот процесс является динамичным: в составе корпусов могут действовать подразделения территориальной обороны, морской пехоты и десантно-штурмовые войска. Система управления постоянно меняется в соответствии с ситуацией на фронте.

Третий этап реформы станет завершающим и начнется после окончания боевых действий. Тогда произойдет окончательное переформатирование структуры, а подчинение бригад будет определяться в зависимости от мест постоянной дислокации корпусов.

