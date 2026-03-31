Что происходит в обменниках в последний день марта 31.03.2026, 10:47

Курсы вторника.

Утром во вторник доллар резко теряет более 4 копеек, но, возможно, к концу торгов сможет отыграться. Биткоин за последние сутки чуть подешевел, сейчас находится вблизи отметки в $67 376, отмечает «Онлайнер».

Доллар подешевел на 4,08 копейки и стоит 2,9508 рубля.

Евро пока без сделок и стоит 3,3979 рубля.

Сотня российских рублей подорожала на 0,50 копейки и стоит 3,6740 рубля.

Десяток юаней подорожал на 1,88 копейки и стоит 4,3179 рубля.

В понедельник доллар подешевел на 0,27 копейки и стоил 2,9508 рубля, евро подешевел на 0,29 копейки и стоил 3,3979 рубля. Сотня российских рублей подросла на 0,16 копейки и стоила 3,6690 рубля, а десяток юаней подорожал на 1,88 копейки и стоил 4,3179 рубля.

