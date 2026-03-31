Украина ликвидировала до 40% ракет РФ и обвалила нефтяной экспорт

Украина ликвидировала до 40% ракет РФ и обвалила нефтяной экспорт2
- 31.03.2026, 11:05
Последствия ударов по российским химическим гигантам и стратегическим портам.
Украинские удары по объектам в РФ существенно уменьшили производство ракет и сократили экспорт российской нефти.
Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.
«Почти 40% месячного производства ракет, около 45% экспорта нефти Россия уже потеряла в результате украинских ударов по их объектам, а также логистике», - сообщил он.
Удары по химическим гигантам
В последнее время украинские дроны все чаще атакуют критическую инфраструктуру России, нанося значительный урон ее производственным мощностям.
Как ранее сообщал руководитель ЦПД, в течение последнего месяца украинские силы совершили успешные налеты на по меньшей мере пять заводов химической промышленности России, некоторые из которых атаковали неоднократно.
Эти предприятия являются ключевыми в цепи создания боеприпасов, и их остановка фактически парализует дальнейшее производство.
По словам Коваленко, под огнем также оказались производители микроэлектроники и мощности Уоткинского завода, где изготавливают ракеты «Искандер» и «Орешник».
Атаки на нефтяные объекты РФ
Также украинские дроны семь дней подряд атакуют Ленинградскую область. 29 марта СБУ сообщила об успешном ударе по инфраструктуре нефтяного терминала порта Усть-Луга.
Спутниковые снимки Planet Labs от 30 марта подтверждают масштабные пожары в портах Приморск и Усть-Луга после атак беспилотников.
В ночь на 31 марта взрывы и интенсивную стрельбу снова были слышны над городом Усть-Луга, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах.
Порт Усть-Луга является одним из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевым узлом для экспорта нефтепродуктов, расположенным около 1000 км от украинской границы.