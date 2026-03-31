Украина ликвидировала до 40% ракет РФ и обвалила нефтяной экспорт 2 31.03.2026, 11:05

2,416

Последствия ударов по российским химическим гигантам и стратегическим портам.

Украинские удары по объектам в РФ существенно уменьшили производство ракет и сократили экспорт российской нефти.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

«Почти 40% месячного производства ракет, около 45% экспорта нефти Россия уже потеряла в результате украинских ударов по их объектам, а также логистике», - сообщил он.

Удары по химическим гигантам

В последнее время украинские дроны все чаще атакуют критическую инфраструктуру России, нанося значительный урон ее производственным мощностям.

Как ранее сообщал руководитель ЦПД, в течение последнего месяца украинские силы совершили успешные налеты на по меньшей мере пять заводов химической промышленности России, некоторые из которых атаковали неоднократно.

Эти предприятия являются ключевыми в цепи создания боеприпасов, и их остановка фактически парализует дальнейшее производство.

По словам Коваленко, под огнем также оказались производители микроэлектроники и мощности Уоткинского завода, где изготавливают ракеты «Искандер» и «Орешник».

Атаки на нефтяные объекты РФ

Также украинские дроны семь дней подряд атакуют Ленинградскую область. 29 марта СБУ сообщила об успешном ударе по инфраструктуре нефтяного терминала порта Усть-Луга.

Спутниковые снимки Planet Labs от 30 марта подтверждают масштабные пожары в портах Приморск и Усть-Луга после атак беспилотников.

В ночь на 31 марта взрывы и интенсивную стрельбу снова были слышны над городом Усть-Луга, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах.

Порт Усть-Луга является одним из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевым узлом для экспорта нефтепродуктов, расположенным около 1000 км от украинской границы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com