31 марта 2026, вторник, 12:19
Украина ликвидировала до 40% ракет РФ и обвалила нефтяной экспорт

  • 31.03.2026, 11:05
Последствия ударов по российским химическим гигантам и стратегическим портам.

Украинские удары по объектам в РФ существенно уменьшили производство ракет и сократили экспорт российской нефти.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

«Почти 40% месячного производства ракет, около 45% экспорта нефти Россия уже потеряла в результате украинских ударов по их объектам, а также логистике», - сообщил он.

Удары по химическим гигантам

В последнее время украинские дроны все чаще атакуют критическую инфраструктуру России, нанося значительный урон ее производственным мощностям.

Как ранее сообщал руководитель ЦПД, в течение последнего месяца украинские силы совершили успешные налеты на по меньшей мере пять заводов химической промышленности России, некоторые из которых атаковали неоднократно.

Эти предприятия являются ключевыми в цепи создания боеприпасов, и их остановка фактически парализует дальнейшее производство.

По словам Коваленко, под огнем также оказались производители микроэлектроники и мощности Уоткинского завода, где изготавливают ракеты «Искандер» и «Орешник».

Атаки на нефтяные объекты РФ

Также украинские дроны семь дней подряд атакуют Ленинградскую область. 29 марта СБУ сообщила об успешном ударе по инфраструктуре нефтяного терминала порта Усть-Луга.

Спутниковые снимки Planet Labs от 30 марта подтверждают масштабные пожары в портах Приморск и Усть-Луга после атак беспилотников.

В ночь на 31 марта взрывы и интенсивную стрельбу снова были слышны над городом Усть-Луга, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах.

Порт Усть-Луга является одним из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевым узлом для экспорта нефтепродуктов, расположенным около 1000 км от украинской границы.

популярное за неделю

Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин