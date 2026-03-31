В Польше раскрыли визовую схему с участием фирмы-«пустышки» 31.03.2026, 11:33

1,650

Через нее в страну попали сотни белорусов.

В Лодзи 25 марта задержали 40-летнюю гражданку Украины. По версии следствия, она могла участвовать в схеме, где иностранцам помогали получать документы, дающие основание для оформления польских виз, фактически обходя законные процедуры, сообщает Погранслужба Польши.

Следователи установили, что в конце 2022 года в Лодзи была зарегистрирована фирма, которая на бумаге занималась разными видами деятельности — от уборки и строительства до торговли и пошива одежды. Однако, как считают правоохранители, реальной хозяйственной деятельности она не вела и использовалась только для оформления документов для иностранцев.

Через эту компанию было подано около 500 заявлений о намерении трудоустроить иностранцев. За каждое из них, по данным следствия, брали до 400 евро. Именно эти документы затем использовались при подаче на визы в польские консульства в Беларуси.

По данным Пограничной службы, около 230 граждан Беларуси уже установлены как получившие визы по этой схеме. При этом люди понимали, что реальной работы по этим документам у них не будет, — цель была именно в получении права на въезд в Польшу.

Задержанная украинка, по версии следствия, могла действовать не одна, а в составе группы. Ее роль, предположительно, заключалась в том, что она предоставила свои данные для регистрации фирмы и доступа к электронным системам оформления документов.

Женщине предъявлены обвинения в организации незаконного пересечения границы и подделке документов, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас она находится под надзором полиции и не может покидать страну. Расследование продолжается, следователи ищут остальных участников схемы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com