Как обстоят дела в пунктах пропуска на белорусской границе 2 31.03.2026, 11:49

Очереди все еще сохраняются.

На въезд в Литву и Польшу скопилось более 760 большегрузов. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 31 марта.

По данным ГПК, самый загруженный маршрут проходит через литовский Мядининкай (Каменный Лог) – там насчитывается 310 автомобилей. За сутки контролирующие службы оформили 11% транспорта. 200 грузовых авто фиксируется перед Шальчининкаем (Бенякони).

Перед польскими погранпереходами Кукурыки (Козловичи) и Бобровники (Берестовица) находится 160 и 98 единиц грузового транспорта соответственно.

Кроме того, перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 130 легковушек. Сопредельная сторона за 24 часа оформила 30% авто от нормы.

