Как обстоят дела в пунктах пропуска на белорусской границе

Как обстоят дела в пунктах пропуска на белорусской границе2
- 31.03.2026, 11:49
Очереди все еще сохраняются.
На въезд в Литву и Польшу скопилось более 760 большегрузов. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 31 марта.
По данным ГПК, самый загруженный маршрут проходит через литовский Мядининкай (Каменный Лог) – там насчитывается 310 автомобилей. За сутки контролирующие службы оформили 11% транспорта. 200 грузовых авто фиксируется перед Шальчининкаем (Бенякони).
Перед польскими погранпереходами Кукурыки (Козловичи) и Бобровники (Берестовица) находится 160 и 98 единиц грузового транспорта соответственно.
Кроме того, перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 130 легковушек. Сопредельная сторона за 24 часа оформила 30% авто от нормы.