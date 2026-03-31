Воздушное сообщение над аэропортом Вильнюса было вновь ограничено
- 31.03.2026, 12:19
Из-за шаров из Беларуси.
Delfi со ссылкой на компанию Литовские аэропорты (LTOU).
Ограничения были введены в 2:00 после обнаружения навигационных отметок, характерных для метеозондов, в зонах, представляющих опасность для авиации, и сняты в 3:21.
В результате рейс с 87 пассажирами был перенаправлен в Копенгаген, утренний рейс из литовской столицы в датскую был отменен. Отмечается, что в течение дня 31 марта возможны отдельные задержки рейсов из-за ротации экипажей и самолетов.
Это уже седьмой случай в этом году, когда работа аэропорта нарушается из-за воздушных шаров.