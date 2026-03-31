Это конец российской ПВО Игорь Савчук

31.03.2026, 12:21

Как украинские дроны обнуляют путинское «наступление».

Начало года стало для российской армии временем

2026-й год войдет в историю как время, когда российская противовоздушная оборона официально превратилась в самый дорогой в мире металлолом, а миф о «большом наступлении» сдох в логистических судорогах. Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ не просто перехватили инициативу, они устроили методичный, конвейерный геноцид вражеских радаров и пусковых установок, умножив на ноль любые попытки оккупантов защитить свои тылы.

Российская прифронтовая зона сегодня — это сплошная 20-километровая полоса смерти, где подвоз снарядов или ротация мяса превратились в гарантированный билет в ад. Их распиаренные купольные системы РЭБ оказались абсолютно импотентными: украинские дроны перешли на нестандартные частоты управления, а интеграция машинного зрения позволяет беспилотникам самостоятельно захватывать и добивать цель на финальном отрезке полета, даже в условиях самого жесткого глушения. Дроны-перехватчики тупо ослепляют российскую артиллерию, лишая ее какого-либо преимущества в дальнобойности.

В таких условиях накопить ударную группировку для наступления физически невозможно — техника выжигается еще на этапе выдвижения, а склады взлетают в воздух из-за отсутствия зенитного прикрытия.

Масштабы этого избиения поражают своей математической жестокостью и абсолютной беспомощностью российского ВПК. Только за первые месяцы 2026 года СБС разнесли более 80 элементов российской ПВО. В январе в металлолом превратилась 21 единица (13 ЗРК и 8 РЛС), 19 портативных радаров и 3 комплекса РЭБ.

В феврале интенсивность взлетела на 20% — уничтожено 25 элементов (20 ЗРК, 5 РЛС). А март стал настоящей катастрофой для свинособак: рост еще на 36%, уничтожено 36 элементов ПВО, плюс 49 портативных РЛС и один РЭБ.

Всего с начала года сожжено 62 зенитно-ракетных и пушечно-ракетных комплекса. И это не просто статистика, это экономическое унижение, когда картонный дрон за 20 тысяч долларов разрывает на куски гусеничный комплекс С-300ВМ «Антей-2500» стоимостью более 100 миллионов баксов (как это было 18 февраля в Донецкой области).

ВСУ бьют в самое больное — по радарам, которые являются глазами и мозгом систем. Уничтожение РЛС 9С32 означает смертный приговор для всей С-300В, ибо сделать новую станцию под санкционными ограничениями на микросхемы Россия просто не способна.

Под раздачу попало абсолютно все: от антикварных «Тунгусок», «Ос», «Стрел-10» и «Бук-М1» до современных «Тор-М2», «Панцирей-С1», С-350 «Витязь» и даже северокорейского подарка Ким Чен Ына — 240-мм РСЗО М19. ВСУ сознательно и цинично прорубают дыры в их защите, чтобы открыть чистое небо для мидлстрайков.

Отдельная изощренная форма издевательства сейчас происходит в оккупированном Крыму, который из «непотопляемого авианосца» превратился в полигон для испытания украинских беспилотников. СБС системно вырезают там радиолокационное поле. 9 марта они умножили на ноль РЛС «Надгробие» (радиус обзора 300 км), 13 марта вынесли гигантский радар дальнего обнаружения «Небо» (видит на 600 км, включая стелс и баллистику). Далее в утиль пошли Центр дальней космической связи, современная станция «Подлет-К1» и дорогостоящая «Каста-2Е2», которая должна была бы ловить цели на сверхмалых высотах.

Результат этого ослепления не заставил себя ждать: украинские дроны начали тупо подлавливать российские ракетные комплексы на марше.

Сначала сожгли замаскированный «Искандер» возле Вишневого прямо перед пуском, потом накрыли пункт хранения возле Курортного, а в ночь на 24 марта устроили настоящую бойню элитной колонне установок «Бастион» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которая ползла обстреливать подстанцию под Наливайковкой. Это уже шестой результативный удар по таким комплексам в Крыму. И делают это все украинские дроны среднего радиуса действия FP-2 от компании FirePoint. Фанерный корпус делает его почти невидимым для РЛС, он летит на 200 км и несет 105 кг взрывчатки (в эквиваленте авиабомбы, а скоро будет 158 кг) с инерциальным и спутниковым наведением.

При темпах производства в 200 штук в день эти птички превратили удары по глубоким тылам и мидлстрайки по территории самой России в обыденную рутину.

То, что Силы обороны выжгли российскую ПВО и перенесли удары на российские НПЗ, нефтяные порты и заводы, запускает цепную реакцию глобального масштаба. Россия окончательно теряет способность защищать собственное небо и логистику. Вывод из строя ПВО вместе с системными ударами по инфраструктуре создает ситуацию, в которой враг теряет контроль над воздушным пространством и вынужден постоянно перебрасывать ограниченные ресурсы на латание уязвимостей. Это подрывает устойчивость тыла, затрудняет снабжение, ремонт техники и координацию войск.

В результате формируется не просто ослабление, а режим хронической перегрузки системы, когда она уже не способна поддерживать наступательные действия. Именно это и лишает их возможности вести агрессивную войну.

2026 год — это год коллапса российской военной машины. Они лишены глаз, лишены логистики и в ближайшее время будут лишены денег. Систематическое уничтожение прифронтовой ПВО гарантирует, что украинские дроны и ракеты будут падать на их головы в режиме 24/7, делая любые наступательные операции россиян актом коллективного суицида.

Каждый сожженный радар сегодня — это открытая трасса для уничтожения их нефтеперерабатывающих заводов, штабов и складов завтра. Их армия слепнет, истекает кровью в логистической блокаде и ждет финансовый дефолт.

И это только начало конца.

Игорь Савчук, («Фейсбук»

Игорь Савчук

Как украинские дроны обнуляют путинское «наступление».

Начало года стало для российской армии временем

2026-й год войдет в историю как время, когда российская противовоздушная оборона официально превратилась в самый дорогой в мире металлолом, а миф о «большом наступлении» сдох в логистических судорогах. Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ не просто перехватили инициативу, они устроили методичный, конвейерный геноцид вражеских радаров и пусковых установок, умножив на ноль любые попытки оккупантов защитить свои тылы.

Российская прифронтовая зона сегодня — это сплошная 20-километровая полоса смерти, где подвоз снарядов или ротация мяса превратились в гарантированный билет в ад. Их распиаренные купольные системы РЭБ оказались абсолютно импотентными: украинские дроны перешли на нестандартные частоты управления, а интеграция машинного зрения позволяет беспилотникам самостоятельно захватывать и добивать цель на финальном отрезке полета, даже в условиях самого жесткого глушения. Дроны-перехватчики тупо ослепляют российскую артиллерию, лишая ее какого-либо преимущества в дальнобойности.

В таких условиях накопить ударную группировку для наступления физически невозможно — техника выжигается еще на этапе выдвижения, а склады взлетают в воздух из-за отсутствия зенитного прикрытия.

Масштабы этого избиения поражают своей математической жестокостью и абсолютной беспомощностью российского ВПК. Только за первые месяцы 2026 года СБС разнесли более 80 элементов российской ПВО. В январе в металлолом превратилась 21 единица (13 ЗРК и 8 РЛС), 19 портативных радаров и 3 комплекса РЭБ.

В феврале интенсивность взлетела на 20% — уничтожено 25 элементов (20 ЗРК, 5 РЛС). А март стал настоящей катастрофой для свинособак: рост еще на 36%, уничтожено 36 элементов ПВО, плюс 49 портативных РЛС и один РЭБ.

Всего с начала года сожжено 62 зенитно-ракетных и пушечно-ракетных комплекса. И это не просто статистика, это экономическое унижение, когда картонный дрон за 20 тысяч долларов разрывает на куски гусеничный комплекс С-300ВМ «Антей-2500» стоимостью более 100 миллионов баксов (как это было 18 февраля в Донецкой области).

ВСУ бьют в самое больное — по радарам, которые являются глазами и мозгом систем. Уничтожение РЛС 9С32 означает смертный приговор для всей С-300В, ибо сделать новую станцию под санкционными ограничениями на микросхемы Россия просто не способна.

Под раздачу попало абсолютно все: от антикварных «Тунгусок», «Ос», «Стрел-10» и «Бук-М1» до современных «Тор-М2», «Панцирей-С1», С-350 «Витязь» и даже северокорейского подарка Ким Чен Ына — 240-мм РСЗО М19. ВСУ сознательно и цинично прорубают дыры в их защите, чтобы открыть чистое небо для мидлстрайков.

Отдельная изощренная форма издевательства сейчас происходит в оккупированном Крыму, который из «непотопляемого авианосца» превратился в полигон для испытания украинских беспилотников. СБС системно вырезают там радиолокационное поле. 9 марта они умножили на ноль РЛС «Надгробие» (радиус обзора 300 км), 13 марта вынесли гигантский радар дальнего обнаружения «Небо» (видит на 600 км, включая стелс и баллистику). Далее в утиль пошли Центр дальней космической связи, современная станция «Подлет-К1» и дорогостоящая «Каста-2Е2», которая должна была бы ловить цели на сверхмалых высотах.

Результат этого ослепления не заставил себя ждать: украинские дроны начали тупо подлавливать российские ракетные комплексы на марше.

Сначала сожгли замаскированный «Искандер» возле Вишневого прямо перед пуском, потом накрыли пункт хранения возле Курортного, а в ночь на 24 марта устроили настоящую бойню элитной колонне установок «Бастион» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которая ползла обстреливать подстанцию под Наливайковкой. Это уже шестой результативный удар по таким комплексам в Крыму. И делают это все украинские дроны среднего радиуса действия FP-2 от компании FirePoint. Фанерный корпус делает его почти невидимым для РЛС, он летит на 200 км и несет 105 кг взрывчатки (в эквиваленте авиабомбы, а скоро будет 158 кг) с инерциальным и спутниковым наведением.

При темпах производства в 200 штук в день эти птички превратили удары по глубоким тылам и мидлстрайки по территории самой России в обыденную рутину.

То, что Силы обороны выжгли российскую ПВО и перенесли удары на российские НПЗ, нефтяные порты и заводы, запускает цепную реакцию глобального масштаба. Россия окончательно теряет способность защищать собственное небо и логистику. Вывод из строя ПВО вместе с системными ударами по инфраструктуре создает ситуацию, в которой враг теряет контроль над воздушным пространством и вынужден постоянно перебрасывать ограниченные ресурсы на латание уязвимостей. Это подрывает устойчивость тыла, затрудняет снабжение, ремонт техники и координацию войск.

В результате формируется не просто ослабление, а режим хронической перегрузки системы, когда она уже не способна поддерживать наступательные действия. Именно это и лишает их возможности вести агрессивную войну.

2026 год — это год коллапса российской военной машины. Они лишены глаз, лишены логистики и в ближайшее время будут лишены денег. Систематическое уничтожение прифронтовой ПВО гарантирует, что украинские дроны и ракеты будут падать на их головы в режиме 24/7, делая любые наступательные операции россиян актом коллективного суицида.

Каждый сожженный радар сегодня — это открытая трасса для уничтожения их нефтеперерабатывающих заводов, штабов и складов завтра. Их армия слепнет, истекает кровью в логистической блокаде и ждет финансовый дефолт.

И это только начало конца.

Игорь Савчук, «Фейсбук»

