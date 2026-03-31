В Беларуси готовят скандальные налоговые изменения
- 31.03.2026, 12:37
Они явно не порадуют людей.
Чиновники планируют ввести налоговые изменения — индексировать ставки сборов, которые привязаны к белорусским рублям. Это предусмотрено планом подготовки проектов законодательных актов на 2026 год, пишет «Зеркало».
Как сообщается, чиновники хотят адаптировать ставки налогов, которые установлены в белорусских рублях, «к инфляционным процессам путем их индексации». Другие подробности не сообщаются.
Напомним, ставки установлены в белорусских рублях в том числе по налогам на недвижимость, землю и транспорт. Сейчас чиновники устанавливают размер сборов в конце года на следующий. К примеру, в Минске на 2026-й налог за первую квартиру подняли на 6,8%, а в областных центрах и Минском районе — на 6,7%. Как прогнозируют чиновники, инфляция в этом году не должна превысить 7%.
Новшества по налогам, которые хотят ввести чиновники, по всей видимости, предполагают, что при скачке инфляции они смогут индексировать ставки сборов в рублях. То есть повышать налоги более активно, чем планировали.
«Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью дальнейшего совершенствования налогового законодательства», — говорится в обосновании необходимости ввести изменения.