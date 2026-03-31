В Беларуси готовят скандальные налоговые изменения 31.03.2026, 12:37

Они явно не порадуют людей.

Чиновники планируют ввести налоговые изменения — индексировать ставки сборов, которые привязаны к белорусским рублям. Это предусмотрено планом подготовки проектов законодательных актов на 2026 год, пишет «Зеркало».

Как сообщается, чиновники хотят адаптировать ставки налогов, которые установлены в белорусских рублях, «к инфляционным процессам путем их индексации». Другие подробности не сообщаются.

Напомним, ставки установлены в белорусских рублях в том числе по налогам на недвижимость, землю и транспорт. Сейчас чиновники устанавливают размер сборов в конце года на следующий. К примеру, в Минске на 2026-й налог за первую квартиру подняли на 6,8%, а в областных центрах и Минском районе — на 6,7%. Как прогнозируют чиновники, инфляция в этом году не должна превысить 7%.

Новшества по налогам, которые хотят ввести чиновники, по всей видимости, предполагают, что при скачке инфляции они смогут индексировать ставки сборов в рублях. То есть повышать налоги более активно, чем планировали.

«Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью дальнейшего совершенствования налогового законодательства», — говорится в обосновании необходимости ввести изменения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com