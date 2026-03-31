Белорусы пожаловались на пластилиновую «Любимую Аленку» 9 31.03.2026, 13:06

«Коммунарка» ответила.

Белорусы пожаловались на изменившийся вкус плитки молочного шоколада «Любимая Аленка».

Производитель - столичная фабрика «Коммунарка» - ответил на претензии потребителей, а заодно объяснил, почему Telegraf.news.

Некоторые пользователи соцсети Threads пожаловались на то, что вкус шоколада «Любимой Аленки» в последние годы заметно изменился. Кто-то называет его «мыльным», кого-то не устраивает структура шоколада, которую сравнивают с пластилином. Хотя, справедливости ради, есть среди комментаторов и преданные фанаты этой легендарной плитки, которые называют ее «самой вкусной шоколадкой в Беларуси».

На самом предприятии же заверяют, что рецептурный состав молочного шоколада «Любимая Аленка» остается неизменным с 2018 года (РЦ BY 100088732.829 – 2018). Он был разработан и утвержден в согласовании с Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

«На предприятии при производстве кондитерских изделий все сырьевые компоненты закладываются в строгом соответствии с нормами, установленными в рецептуре на продукт. Для обеспечения качества и безопасности выпускаемой продукции все сырье проходит входной контроль, на всех стадиях производственного процесса осуществляется постоянный контроль выпускаемой продукции производственно-технологической лабораторией, технологическим отделом, отделом контроля качества», - заверили в пресс-службе «Коммунарки».

Изменение «оттенка вкуса» шоколада на предприятии списали на разные виды какао-бобов - в зависимости от места произрастания, особенностей выращивания и способов ферментации вкус этого ключевого шоколадного сырья, действительно, может несколько отличаться. Однако на качестве самого продукта, заверяют на фабрике, это никак не отражается.

«Все партии кондитерских изделий, направленные на реализацию в торговые объекты, проверены по органолептическим, физико-химическим показателям и показателям безопасности в соответствии со схемой и графиком производственного контроля. Качество и безопасность готовой продукции подтверждаются результатами испытаний производственно-технологической лаборатории предприятия и независимых аккредитованных лабораториях», - заявили в «Коммунарке».

Почему «Любимая Аленка» «похудела» до 85 гр?

Что же до изменившегося веса стандартной плитки шоколада (она «похудела» со 100 до 85 граммов), то на предприятии объяснили это современенными «тенденциями на кондитерском рынке».

«По результатам маркетинговых исследований, в последнее время, наблюдается стратегия снижения веса кондитерских изделий как зарубежными фирмами, так и отечественными производителями. Так в ассортиментном портфеле СОАО «Коммунарка» появился новый вес как уже известных марок шоколада («Любимая Аленка», «Генеральский», «Красная шапочка» и другие) так и новинок – «Коммунарка» с кокосом, миндалем и арахисом, «Коммунарка» с кукурузными хлопьями и другие», - пояснили на фабрике.

При этом там убеждены, что снижение веса плитки позволяет сделать шоколад «более доступным широкому кругу потребителей». При этом, как справедливо заметили комментаторы, цена плитки шоколада при этом не упала - по сути, покупатель вынужден платить ту же цену, но получает при этом на 15% меньше продукта.

Экономисты называют этот процесс шринкфляцией - когда производитель снижает вес, объем или количество товара в упаковке, сохраняя при этом прежнюю цену. Это скрытая форма инфляции, цель которой — избежать резкого повышения стоимости товара и не потерять покупателей при растущих производственных затратах.

