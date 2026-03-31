Белорус отметил день рождения и стал звездой соцсетей 2 31.03.2026, 13:22

1,172

Что всех так зацепило?

Белорус Алексей запостил несколько фото с празднования дня рождения. Казалось бы, обычный пост неожиданно залетел — тысячи лайков и сотни очень добрых комментариев. Кто-то даже восторгается: наконец удалось попасть на светлую сторону интернета. Тем временем история набирает обороты — всего за день у поста больше 408 тысяч просмотров и почти 20 тысяч «сердечек», пишет Onliner.

Парень родился и вырос в Слуцке, а сейчас живет в Минске и работает инженером-конструктором. Свой 29-й день рождения Леша решил встретить в родном городе — сюрприз с походом в ресторан устроили родители.

— Видел, что иногда выкладывают ветки в соцсетях — в прошлом году такое уже делал, получил много поздравлений. Решил снова проверить реакцию. Сперва поздравили подписчики, потом начали писать кто-то из незнакомых, а дальше телефон просто разрывался! Когда дошло до 100 тысяч просмотров и лайки перевалили за 10 тысяч, я понял: ничего себе! Сам того не ожидая, получил столько приятных слов. Знаешь, что добрых людей много, но чтобы настолько, — рассказал Леша журналисту Onliner. — Думаю, что на волне популярности ИИ всех зацепили простые душевные фотографии, да еще с родителями.

Сейчас в ветке под постом больше 600 комментариев — на многие Леша активно отвечает. Большинство сообщений — поздравления и восторг от доброго вайба:

«Кажется, в этой ветке мы все перескочили на лучшую ветку реальности».

«Захотелось в Слуцк на день рождения!»

«С днем рождения!!! Очень теплые чувства вызывают ваши фотографии».

«Разревелась от этой тонны добрейших комментов! Автор, будьте здоровы и счастливы! И родителям того же!»

«Фото такие милые и душевные. С прошедшим вас».

«Островок человечности в этом токсичном приложении».

Кто-то в комментариях пошутил, что на фото не замечен Игорь. Если вдруг каким-то чудом пропустили историю про парня из Витебска, который идет домой, то самое время прочитать интервью со внезапной звездой Threads.

