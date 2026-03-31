Дрон «Швидун»: Украина запустила самое эффективное оружие против «Шахедов» 31.03.2026, 13:44

БПЛА уже работают, защищая украинские города.

Дрон «Швидун» разработан специально для поражения ударных беспилотников типа Shahed-136, «Герань», «Гербера», разведывательных Zala, Supercam и «Скат». Об этом сообщает Министерство обороны Украины, отмечая, что это один из самых эффективных перехватчиков «Шахедов».

В сообщении говорится, что Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах беспилотный авиационный комплекс «Швидун» украинского производства.

Характеристики дрона-перехватчика «Швидун»

БпЛА «Швидун» изготовлен из прочного композитного материала. Его вес составляет около 8 кг, а размах крыльев - почти 2 м. Дрон может подниматься на высоту до 6 км и набирать скорость свыше 250 км/ч.

Радиус действия этого беспилотника составляет более 70 км. Этого достаточно для прикрытия неба над любым украинским городом.

Благодаря внедрению инновационных технологических решений корпус самолета не имеет флатера (вибраций) на больших скоростях, что позволяет камере передавать оператору максимально четкое изображение.

Даже при высокой максимальной скорости полета БпЛА «Швидун» имеет невысокую скорость взлета и посадки. Это позволяет посадить самолет в случае потери цели и использовать его повторно. В целом «Швидун» может находиться в воздухе более 2 часов.

Эффективность «Швидуна»

Первые аппараты уже работают, защищая украинские города.

На данный момент БпЛА «Швидун» имеет один из самых высоких коэффициентов поражения вражеских «шахидов» среди дронов-перехватчиков украинского производства.

ВСУ уже уничтожили с помощью этого дрона около сотни беспилотников агрессора.

