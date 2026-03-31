«Лукашенко оказался на шпагате»1
- 31.03.2026, 13:48
Вассал перед каждым шагом осматриваться на Кремль.
Дональд Трамп вновь пригласил белорусского автократа на заседание своего Совета мира. При этом в очередной раз назвал «глубокоуважаемым президентом». Казалось бы, подарок судьбы и сплошной бальзам на душу. Но не все так однозначно, пишет политический аналитик Александр Класковский на «Белсат»:
— И вот теперь Лукашенко оказался на шпагате. Спецпосланник президента США Джон Коул, будучи в Минске 19 марта, мягко упрекнул диктатора за игнор первого заседания: «Мы были разочарованы». Тот должен был пообещать, что исправится.
Между тем Наталья Эйсмонт по поводу перспектив участия Лукашенко в Совете мира на днях высказалась довольно осторожно:
«Если заседание будет в этом году и если это будет приемлемо для белорусской стороны, обязательно посетим этот саммит».
Красноречивая оговорка: «Если это будет приемлемо для белорусской стороны». Здесь могут быть как минимум два момента.
Во-первых, важно то, где состоится саммит. Ведь над Лукашенко навис дамоклов меч ордера от Международного уголовного суда. Его юрисдикцию признают аж 124 государства. Так что география возможных визитов, и так ограниченная, может резко сузиться.
Во-вторых – и это главный вопрос, – а отпустит ли на тусовку к Трампу «старший брат»? На той же встрече с Глазьевым белорусский автократ должен был униженно обещать Кремлю вести себя в Совете мира как следует:
«Не лизать кого-то там, не подстраиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию».
Возможно, на этот раз и повезет отпроситься у Путина. Но вообще этот сюжет ярко показывает, в какую зависимость от империи загнал Лукашенко и себя, и, к сожалению, всю Беларусь. Какая там суверенная позиция у вассала, что должно перед каждым шагом осматриваться на Кремль!