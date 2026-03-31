31 марта 2026, вторник, 14:13
Огромная воронка в борту: появилось видео подбитого российского газовоза «Arctic Metagaz»

  • 31.03.2026, 13:51
Кадры были сняты морским надводным дроном.

В сети появились кадры поврежденного российского газовоза «Arctic Metagaz», который 3 марта у побережья Ливии в Средиземном море был поражен морским надводным дроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате удара в борту судна образовалась значительная воронка.

Взрыв привел к возгоранию баков со сжиженным газом, после чего судно полностью сгорело и было покинуто экипажем. Сейчас его остов буксируют к побережью Египта.

Подробности об Arctic Metagaz

Отмечается, что газовозы такого класса Россия закупала в Южной Корее, поскольку самостоятельно строить подобные суда не способна.

Ориентировочная стоимость такого корабля составляет около 330 миллионов долларов, не считая груза, стоимость которого может превышать 100 миллионов долларов.

Рваная тряпка для Лукашенко
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
Новый сигнал от США
Реальность гораздо сложнее
