Огромная воронка в борту: появилось видео подбитого российского газовоза «Arctic Metagaz» 31.03.2026, 13:51

Кадры были сняты морским надводным дроном.

В сети появились кадры поврежденного российского газовоза «Arctic Metagaz», который 3 марта у побережья Ливии в Средиземном море был поражен морским надводным дроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате удара в борту судна образовалась значительная воронка.

Взрыв привел к возгоранию баков со сжиженным газом, после чего судно полностью сгорело и было покинуто экипажем. Сейчас его остов буксируют к побережью Египта.

Подробности об Arctic Metagaz

Отмечается, что газовозы такого класса Россия закупала в Южной Корее, поскольку самостоятельно строить подобные суда не способна.

Ориентировочная стоимость такого корабля составляет около 330 миллионов долларов, не считая груза, стоимость которого может превышать 100 миллионов долларов.

