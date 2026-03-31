Огромная воронка в борту: появилось видео подбитого российского газовоза «Arctic Metagaz»
- 31.03.2026, 13:51
Кадры были сняты морским надводным дроном.
В сети появились кадры поврежденного российского газовоза «Arctic Metagaz», который 3 марта у побережья Ливии в Средиземном море был поражен морским надводным дроном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате удара в борту судна образовалась значительная воронка.
Взрыв привел к возгоранию баков со сжиженным газом, после чего судно полностью сгорело и было покинуто экипажем. Сейчас его остов буксируют к побережью Египта.
Подробности об Arctic Metagaz
Отмечается, что газовозы такого класса Россия закупала в Южной Корее, поскольку самостоятельно строить подобные суда не способна.
Ориентировочная стоимость такого корабля составляет около 330 миллионов долларов, не считая груза, стоимость которого может превышать 100 миллионов долларов.