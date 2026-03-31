Стало известно, когда в Беларуси начнут отключать отопление

Стало известно, когда в Беларуси начнут отключать отопление1
- 31.03.2026, 14:18
В ЖКХ напомнили о правилах.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства сообщило, при каких условиях в Беларуси завершается отопительный сезон.
Согласно действующим правилам, решение об отключении отопления принимают местные органы власти — областные, районные и городские исполкомы. Основанием служит устойчивая среднесуточная температура воздуха не ниже +8 °C на протяжении трёх дней подряд. При этом также могут учитываться прогнозы Белгидромета.
После принятия решения коммунальные службы информируют население и, согласовав действия с энергоснабжающими организациями, начинают поэтапное отключение отопления на тепловых пунктах.
Процесс проходит в несколько этапов. Сначала отопление отключают в промышленных и других организациях, затем — в общественных и административных зданиях.
На втором этапе тепло перестают подавать в театры, бани, общежития, жилые дома и учреждения образования, за исключением школ и детских садов.
В последнюю очередь отопление отключают в музеях, архивах, гостиницах, учреждениях социальной защиты, медицинских организациях, а также в школах, детских садах и специализированных учебно-спортивных учреждениях.