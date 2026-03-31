Politico: Париж срочно меняет военные планы 3 31.03.2026, 14:21

2,124

Из-за опыта войны в Украине и Иране.

Франция приступила к масштабной переработке своей оборонной доктрины, готовясь к возможному столкновению с Россией уже в конце этого десятилетия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявления высокопоставленных представителей французской армии.

Как отмечается в материале, уроки войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке станут основой обновленного закона о военном планировании, который правительство представит 8 апреля. Париж делает ставку на дешевые средства борьбы с дронами и усиление ПВО.

«Мы применяем все, чему можем научиться у Украины, особенно в плане развития потенциала – будь то в связи с тем, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, или с будущими событиями на восточном фланге», – сказал заместитель начальника ВВС Франции генерал Доминик Тардиф.

По имеющимся данным, одним из приоритетов стало удешевление войны. В настоящее время западные ракеты стоят значительно дороже иранских дронов-камикадзе, которые они сбивают. Чтобы исправить этот дисбаланс, Франция совместно с компаниями Alta Ares и Harmattan AI разрабатывает бюджетные дроны-перехватчики. По мнению экспертов, это позволит эффективно уничтожать «Шахеды», не тратя дорогие ракеты.

Премьер-министр Себастьян Лекорню заявил, что французские компании способны производить тысячи дронов в месяц. По его словам, вскоре откроется новый завод, а к 2030 году Франция потратит 8,5 млрд евро на боеприпасы.

Особое внимание уделяют защите авиабаз. Как говорится в публикации, французы впечатлены успехами украинской операции «Паутина» 2025 года, когда удары по российским аэродромам вывели из строя стратегическую авиацию РФ. Теперь Париж ищет способы уберечь собственные самолеты от подобных атак.

Кроме того, французское командование не исключает прямой агрессии Москвы против Альянса в ближайшие годы.

«Не исключено, что Россия испытает НАТО в период между 2028 и 2029 годами. Если возникнет проблема на восточном фланге – учитывая, что страны Балтии не имеют истребительной авиации, а Румыния имеет ее в ограниченном количестве – летчики из стран Западной Европы, включая нас, окажутся на передовой с первого дня», – подчеркнул генерал Тардиф.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com