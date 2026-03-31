Под Минском нашли «жабье логово»
- 31.03.2026, 14:43
Пользователи соцсети Threads поделились кадрами настоящего «жабьего логова», которое амфибии устроили в речной заводи в одном из ближайших городов-спутников Минска, всего в 15 км от столицы, заметил сайт Telegraf.
Судя по видео, «жабье логово», как его назвала автор поста, свидетельствует о скором начале брачного периода у жаб и лягушек. Обычно он наступает, когда вода в водоёмах прогревается примерно до 16 °C. Пока же характерного для этого времени кваканья на записи не слышно. Зато любители природы могут понаблюдать за жизнью земноводных в естественной среде, а заодно насладиться весенним пением птиц.
Чтобы увидеть это своими глазами, достаточно отъехать от столицы около 15 километров в сторону Заславля — именно там местные жители обнаружили «жабье логово» с сотнями амфибий и даже указали примерное место в комментариях.
