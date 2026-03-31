31 марта 2026, вторник, 15:27
Смертельный яд для Путина

  • Александр Невзоров
  • 31.03.2026, 14:48
  • 1,758
Больная власть уже пыталась лечиться «глушилками».

Режим Путина официально признал тот факт, что ему есть, что скрывать от населения РФ.

Также он дал понять, что правда о происходящем для него ядовита, болезненна, а возможно и смертельна.

Именно это и есть смысл битвы с Интернетом в которую вступил Кремль.

Никакого другого сюжета в пароксизмах режима не содержится.

Пресловутая «безопасность» - это надоевший миф, уже сгоревший в пламени нефтяных портов, заводов, городов российского приграничья и ЛО.

Заплесневелые маразматики Кремля не в состоянии обеспечить эту «безопасность» хоть с Интернетом, хоть без него.

Все повторяется по привычной рецептуре СССР.

Включились те самые «глушилки», которыми ЦК КПСС и КГБ какое-то время блокировали информационную боль от любого Западного слова.

Свой преступный, архаичный и подлый режим путин решил спасать именно тем способом, который уже доказал свое бессилие.

Все это уже было. Смертельно больная страна и ее больная власть уже пытались лечиться «глушилками».

Пройдет совсем немного времени и запретная правда удесятерится в цене и развалит Россию с такой же легкостью, с какой угробила СССР.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин