Кремль отверг предложенное Зеленским перемирие на Пасху 5 31.03.2026, 15:00

1,530

Песков озвучил подробности.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что четкой инициативы по поводу пасхального перемирия от президента Украины Владимира Зеленского не прозвучало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РИА «Новости» и отчет Института изучения войны.

«Он, как всегда, говорил о готовности и желании пойти на перемирие, хоть какое, хоть пасхальное. Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующие решения, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие», - сказал Песков.

Заявление Зеленского по поводу перемирия на Пасху

Вчера, 30 марта, украинский президент ответил на вопрос, предложит ли Киев стране-агрессору пасхальное перемирие и какие международные гарантии понадобятся для того, чтобы РФ «не использовала паузу для укрепления своих военных позиций».

«Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства, и прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое, и мы готовы к прекращению огня на Пасхальные праздники», - подчеркнул он.

Комментируя вероятные риски укрепления военных позиций страны-агрессора во время перемирия на Пасху, Зеленский отметил, что «за два-три дня они ничего не смогут укрепить».

Кремль не заинтересован в прекращении огня

Институт изучения войны в своем отчете отметил, что Украина продолжает предлагать уступки и демонстрировать готовность к переговорам с РФ. Зато Кремль демонстрирует свою не заинтересованность в прекращении огня или переговорах о прекращении войны.

«Зеленский продолжает идти на уступки и демонстрировать готовность Украины к дипломатическому диалогу и обязательствам по безусловному прекращению огня, тогда как РФ продолжает демонстрировать, что она не заинтересована в прекращении огня или в добросовестных переговорах о прекращении войны», - сказано в отчете.

Отмечается, что председатель Комитета Совета Федерации России по иностранным делам Григорий Карасин в ответ на слова Зеленского о перемирии на Пасху сказал, что заявления президента Украины «не следует воспринимать серьезно».

Напомним, накануне Пасхи в 2025 году российский диктатор объявил о так называемом «пасхальном перемирии», которое должно было длиться чуть больше суток, но полностью бои не прекращались.

По словам Владимира Зеленского, за время действия прошлогоднего «пасхального перемирия» Россия нарушила его 2935 раз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com